Incendies: levée de certains ordres d’évacuation dans la région de Shuswap, en C.-B.

VANCOUVER — Les résidants de la région de Shuswap, en Colombie-Britannique, doivent attendre un jour de plus pour que les ordres d’évacuation soient levés dans les zones de la communauté ravagées par les incendies de forêt, ce qui complique le retour à l’école pour certains élèves.

Le district scolaire de North Okanagan-Shuswap indique dans un message sur son site web que l’année commencera un jour en retard, avec une demi-journée de cours mercredi pour la plupart de ses quelque 6000 élèves.

Le district précise que les élèves de l’école primaire de North Shuswap, dans la zone où les feux de forêt ont dévasté plusieurs communautés, ne débuteront pas les cours avant lundi prochain et seront temporairement relogés à près de 50 kilomètres de là, le temps que l’électricité soit rétablie et que les réparations soient effectuées.

Le district régional de Columbia Shuswap indique que les ordres d’évacuation liés à l’incendie de Bush Creek East passeront au statut d’alerte mercredi, ce qui permettra aux résidants de Celista et de Magna Bay de revenir en début d’après-midi, suivis ensuite par ceux de Scotch Creek, Lee Creek, de la région de Lower East Adams Lake et du parc Tsútswecw.

Le responsable de l’information du district régional, Tim Conrad, spécifie que le feu de forêt a détruit 176 maisons, cabanes et autres structures dans le nord de Shuswap et en a endommagé 50 autres.

Le centre d’opérations d’urgence du centre de l’Okanagan a annulé toutes les alertes d’évacuation restantes mardi pour les propriétés de Lake Country et de la ville de Kelowna, tout en précisant que des ordres et des alertes restaient en place à West Kelowna et pour la Première Nation de Westbank parce que l’incendie de McDougall Creek n’est toujours pas maîtrisé.

Des milliers de personnes ont été chassées de chez elles depuis le 17 août lorsque le feu de McDougall Creek a été attisé par des vents violents et a rapidement brûlé de nombreuses maisons.

Le service des incendies de forêt de la Colombie-Britannique indique que plus de 430 incendies brûlent actuellement dans la province, dont 201 ne sont toujours pas maîtrisés et 14 sont considérés comme «remarquables», ce qui signifie qu’ils sont très visibles ou qu’ils continuent de menacer des biens ou la sécurité publique.

Le site web du service des feux de forêt signale qu’il y a eu un peu moins de 2100 incendies depuis le début de la saison, le 1er avril.

Près de 600 millions $ ont été dépensés par la province pour les coûts liés aux incendies de forêt à la fin du mois d’août, soit près du triple des 204 millions $ mis de côté dans le budget 2023.

– Avec des informations de CHNL