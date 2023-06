Incendies: pluie sur la Côte-Nord, mais le nord-ouest québécois est en état de siège

De nouvelles évacuations sont nécessaires en Abitibi et dans le Nord-du-Québec en raison des incendies de forêt.

Bien que la situation se soit améliorée sur la Côte-Nord en raison de la pluie, aucune précipitation n’est attendue plus à l’ouest avant lundi.

Le premier ministre François Legault a fait le point mercredi en fin d’avant-midi à Québec, annonçant que certains secteurs de la municipalité de Senneterre, en Abitibi, s’ajoutaient à celles où des évacuations sont requises.

Les évacuations de Chibougamau, Normétal et Lebel-sur-Quévillon sont maintenues. M. Legault a fait part d’une préoccupation particulière dans ce dernier cas, l’usine Nordic Kraft de Lebel-sur-Quévillon étant équipée d’importants réservoirs d’hydrocarbures.

Jusqu’ici, 11 400 citoyens ont été évacués, mais un autre 4000 membres de la communauté crie de Mistissini, au nord de Chibougamau, doivent s’ajouter bientôt.

La communauté de Chapais, dont les citoyens avaient pu réintégrer leur domicile, est sur un pied d’alerte alors qu’une nouvelle évacuation n’est pas écartée.

François Legault a expliqué que la SOPFEU dispose de 13 avions, dont 11 sont en service, les deux autres devant interrompre leur combat pour des inspections obligatoires après 50 heures de vol. Les pilotes seront également obligés de prendre des pauses bientôt.

Deux autres avions-citernes de Yellowknife, dans les Territoires du Nord-Ouest, et quatre appareils américains sont venus en renfort. En termes de personnel, quelque 520 employés de la SOPFEU et 150 militaires sont à pied d’œuvre sur le terrain. Des troupes additionnelles sont aussi attendues du Nouveau-Brunswick, de la France, de l’Espagne et du Portugal notamment.

Le premier ministre a expliqué que les effectifs sont en mesure de combattre 40 feux à la fois, mais qu’il y en a 150 qui font rage. La saison 2023 est la pire jamais vue en termes de nombre d’incendies et d’hectares affectés.