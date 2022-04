Incidents au travail: hausse marquée des décès en 2021 au Québec selon la CNESST

MONTRÉAL — En 2021, 60 personnes ont perdu la vie lors d’un accident du travail au Québec, soit trois de plus qu’en 2020, selon une compilation dévoilée jeudi par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST). De plus, 147 personnes sont mortes des suites d’une maladie professionnelle, ce qui a représenté une augmentation de 31 décès par rapport à 2020.

Il y a donc eu 207 décès au total en 2021, soit 34 de plus que l’année précédente.

La CNESST ajoute que l’an dernier, 93 028 personnes ont subi une lésion à la suite d’un accident du travail au Québec, soit 1722 de moins qu’en 2020. En revanche, 12 664 personnes ont été victimes d’une maladie professionnelle, 2682 de plus qu’en 2020. Au total, 105 692 lésions professionnelles ont été recensées l’année dernière, une hausse de 960 par rapport à 2020.

Le président de la FTQ, Daniel Boyer, reproche aux divers gouvernements d’avoir refusé de faire face à la réalité des milieux de travail dangereux.

À son avis, la nouvelle loi du Québec qui a été écrite pour couvrir adéquatement tous les secteurs d’activité reste bien incomplète. M. Boyer dénonce que dans les milieux où l’on retrouve en majorité des femmes, les mécanismes de prévention restent inadéquats.

Le président de la FTQ fait remarquer aux dirigeants d’entreprises qu’un seul dollar investi en prévention leur fait économiser jusqu’à 10 $.

Pour sa part, la présidente de la CSN, Caroline Senneville, signale à la lecture de ces statistiques que plus que jamais, la santé et la sécurité du travail doivent être placées parmi les priorités. À son avis, il faut prendre la juste mesure de tout ce qui peut être mis de l’avant chaque jour pour que le travail arrête de blesser et de tuer.

Le 28 avril est une journée de commémoration internationale pour honorer la mémoire des personnes décédées ou blessées au travail et pour rappeler aux personnes qui travaillent et aux employeurs l’importance d’agir pour rendre les milieux de travail plus sécuritaires.