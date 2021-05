Inconduite dans l’armée: il est temps de réaliser des progrès, dit Arbour

OTTAWA — Le moment est venu pour les militaires de réaliser de véritables progrès dans la lutte contre l’inconduite sexuelle dans l’armée après des années d’efforts infructueux dans ce domaine, soutient Louise Arbour.

L’ancienne juge de la Cour suprême et ancienne Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de la personne dit que si elle ne croyait pas en cela ou en l’engagement du gouvernement fédéral à agir, elle n’aurait pas accepté le mandat qu’on vient de lui confier.

Le gouvernement Trudeau a demandé la semaine dernière à Mme Arbour de mener un examen complet et indépendant des politiques, procédures et programmes existants et de la culture actuelle au sein des Forces armées canadiennes et du ministère de la Défense nationale.

Un nouveau nom s’est ajouté dimanche à la longue liste d’officiers supérieurs pris dans la tourmente: Peter Dawe. Celui-ci a été déchu de son poste de commandant des forces spéciales canadiennes pour avoir écrit, il y a quatre ans, une lettre de recommandation pour un soldat aujourd’hui reconnu coupable d’avoir agressé sexuellement la femme d’un camarade.

Dans une entrevue accordée à La Presse Canadienne, Mme Arbour dit comprendre les sceptiques puisque son examen sera réalisé seulement six ans après la publication du rapport cinglant d’une autre ancienne juge de la Cour suprême, Marie Deschamps, sur ce sujet.

Selon Mme Arbour, le rapport Deschamps a joué un rôle déterminant dans la définition de la portée et de l’ampleur de l’inconduite sexuelle au sein de l’armée. Elle pense que le sien consiste maintenant à trouver des moyens de s’attaquer à la racine du problème.

Elle croit également que l’attention que porte la population sur cette question permet d’ouvrir une fenêtre vers des changements réels, tout comme l’engagement public du gouvernement de donner suite aux recommandations qu’elle formulera.