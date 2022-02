Inconduites dans l’armée: l’accord touché par une violation de la vie privée

OTTAWA — La société chargée de la gestion du règlement de 900 millions $ conclu par le gouvernement fédéral avec les membres des Forces armées et les anciens combattants victimes d’inconduite sexuelle affirme avoir divulgué par inadvertance des informations confidentielles concernant des dizaines de demandeurs.

Selon le service d’administration des actions collectives Epiq, la portée de la violation de la vie privée est limitée: les noms et adresses électroniques d’une centaine de personnes sur les 20 000 qui ont demandé une indemnisation auraient été envoyés par erreur à une autre demandeuse.

La société affirme qu’une «erreur humaine» est à l’origine de la situation et qu’elle a contacté les personnes touchées par la divulgation de ces informations confidentielles et pris des mesures pour s’assurer qu’une erreur similaire ne se reproduit plus.

Epiq répondait à une demande de commentaire après qu’une ancienne combattante de la guerre en Afghanistan, Amy Green, a déclaré avoir reçu un courriel de la société contenant les informations personnelles de dizaines d’autres membres des Forces armées et anciens combattants impliqués dans l’accord de règlement.

Mme Green affirme que le courriel contenait suffisamment d’informations pour accéder à certaines parties du dossier d’un demandeur et que, malgré les assurances de la société, elle est à la fois choquée et préoccupée par cette violation de la vie privée, compte tenu du caractère sensible de la question.

Elle se demande également si l’entreprise aurait agi si elle ne s’était pas manifestée pour signaler l’erreur.