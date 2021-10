Inde: la tension sectaire grimpe après des attaques contre des musulmans

GUWAHATI, Inde — Les tensions demeuraient vives vendredi dans des portions de l’État du Tripura, dans le nord-est de l’Inde, après une série d’attaques contre la minorité musulmane, possiblement en guise de représailles pour les violences dont ont été victimes des hindous dans le Bangladesh voisin plus tôt ce mois-ci.

Les dirigeants de l’État ont mobilisé des policiers et des forces paramilitaires, et ils ont interdit les rassemblements de plus de cinq personnes là où des attaques ont été rapportées. La police dit qu’au moins une mosquée et plusieurs commerces et maisons appartenant à des musulmans ont été vandalisés dans le nord de l’État depuis le début du mois. On ne déplore aucune perte de vie.

«Certains fauteurs de trouble sont déterminés à perturber la paix et l’harmonie communautaire dans le Tripura», a dénoncé un responsable de la police, Bhanupada Chakraborty, tout en assurant que la situation était sous contrôle.

Des leaders musulmans affirment que des foules hindoues en colère ont attaqué des mosquées et incendié leurs propriétés après une manifestation organisée mardi par le parti VHP (Vishwa Hindu Parishad), une formation hindoue nationaliste intransigeante liée au parti Bharatiya Janata du premier ministre Narendra Modi. On ne sait pas si les malfaiteurs sont des membres du VHP.

Le porte-parole national du VHP a nié que ses membres aient participé aux violences.

Au Bangladesh, au moins six hindous ont été tués et des centaines de maisons et commerces incendiés le 13 octobre, après la diffusion en ligne d’une image jugée insultante pour la majorité musulmane du pays. La violence a aussi donné lieu à des manifestations en Inde.

La réaction du gouvernement bangladais a été rapide, la première ministre Sheikh Hasina jurant de «traquer» les assaillants. Quelque 300 personnes ont été arrêtées jusqu’à présent.

L’État du Tripura est limitrophe du Bangladesh. Les musulmans représentent moins de 9 pour cent des quelque quatre millions d’habitants de l’État.

Ces attaques sont un rappel brutal de la hausse des tensions sectaires en Inde.

«Il y a une psychose de peur parmi les musulmans du Tripura après ces incidents, a dit un parlementaire musulman de l’opposition, Islamuddin, qui utilise un seul nom. Les dirigeants de l’État auraient pu réagir un peu plus rapidement pour contrôler la situation.»