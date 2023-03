Inde: réunion des ministres des Affaires étrangères des pays du G20

NEW DELHI — La ministre des Affaires étrangères du Canada, Mélanie Joly, séjourne depuis mercredi à New Delhi, en Inde, pour participer à la réunion des ministres des Affaires étrangères du G20.

Lors de cette réunion, la ministre entend notamment discuter avec ses homologues de défis communs, notamment la sécurité alimentaire et énergétique, la coopération au développement, l’aide humanitaire et les secours en cas de catastrophe.

L’Inde appelle tous les membres du G20 à parvenir à un consensus sur les questions qui préoccupent profondément les pays les plus pauvres. Dans une allocution vidéo, le premier ministre indien Narendra Modi a déclaré que le multilatéralisme était en crise et a exhorté les participants à la réunion à ne pas laisser les tensions mondiales actuelles détruire les accords sur la sécurité alimentaire et énergétique, le changement climatique et la dette.

Vendredi, la ministre Joly participera au dialogue de Raisina, organisé, entre autres, par le ministère indien des Affaires étrangères. Le dialogue de Raisina réunit des responsables gouvernementaux, des chefs d’entreprise, des médias et des membres de la société civile pour discuter de défis auxquels est confrontée la communauté mondiale.

Selon le Fonds monétaire international, en 2022, les membres du G20 représentaient plus de 80 % du produit intérieur brut (PIB) mondial, 75 % du commerce mondial et 60 % de la population du monde.

L’année dernière, l’Inde était le dixième partenaire commercial en importance du Canada