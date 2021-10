Indemnisation d’enfants autochtones: une annonce sur l’appel se prépare, dit Trudeau

OTTAWA — Le premier ministre Justin Trudeau a déclaré que son gouvernement travaillait jusqu’à la toute dernière seconde pour décider, vendredi, s’il continuera de lutter contre une ordonnance lui enjoignant d’indemniser les enfants des Premières Nations retirés de leur foyer.

S’exprimant lors d’un voyage aux Pays-Bas avant la tenue de sommets internationaux, il a déclaré que les ministres travaillaient vendredi matin, à Ottawa, pour respecter une date limite pour décider s’il y a lieu de faire appel de la décision de la Cour fédérale qui a confirmé deux décisions historiques du Tribunal canadien des droits de la personne.

Compte tenu de son engagement envers la réconciliation et du fait qu’un plus grand nombre de Canadiens soient sensibles à l’héritage des pensionnats pour Autochtones, les prochains gestes de M. Trudeau seront attentivement surveillés par les dirigeants, les militants et les parlementaires autochtones.

En 2016, le tribunal des droits de la personne a conclu qu’Ottawa avait fait preuve de discrimination envers les enfants des Premières Nations en sous-finançant sciemment les services à l’enfance et à la famille pour ceux qui vivent dans les réserves.

Les plaideurs dans cette affaire, présentée pour la première fois en 2007, affirment que cela a conduit des milliers d’enfants à être retirés de leur famille et à subir des abus et des souffrances dans les systèmes provinciaux de placement en familles d’accueil.

Le tribunal a déclaré que chaque enfant des Premières Nations ainsi que leurs parents ou grands-parents qui ont été séparés en raison de ce sous-financement chronique étaient admissibles à recevoir 40 000 $ en compensation fédérale, soit le montant maximum qu’il pouvait accorder.

On estime qu’environ 54 000 enfants et leurs familles pourraient être admissibles, ce qui signifie qu’Ottawa pourrait devoir payer plus de 2 milliards $.

Le tribunal a également décidé que les critères devaient être élargis afin que davantage d’enfants des Premières Nations puissent être admissibles au principe de Jordan, une règle conçue pour garantir que tous les enfants des Premières Nations vivant au Canada ont accès aux produits, aux services et au soutien dont ils ont besoin.

En 2019, le gouvernement fédéral a demandé à la Cour fédérale de rejeter les décisions du tribunal. Une partie de ses arguments, selon un résumé du tribunal, était l’idée qu’accorder une indemnisation individuelle signifie qu’il faut prouver le préjudice individuel.

L’Assemblée des Premières Nations et la Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations du Canada, qui ont déposé la plainte initiale, ainsi que d’autres plaideurs, affirment que les victimes de discrimination systémique peuvent être indemnisées en tant qu’individus sans avoir à présenter des exemples individuels de preuves.

Le 29 septembre, la cour a confirmé les deux décisions du tribunal, ouvrant une fenêtre légale de 30 jours aux libéraux pour faire appel.

Depuis lors, les partis d’opposition et les dirigeants autochtones font pression sur Justin Trudeau pour qu’il accepte la décision plutôt que de la porter devant la Cour d’appel fédérale.

M. Trudeau a déclaré qu’une annonce serait faite plus tard vendredi et a souligné que son gouvernement était déterminé à indemniser les membres des Premières Nations qui ont été lésés par les systèmes de protection de l’enfance.

«Nous nous engageons à travailler avec des partenaires pour mettre fin à ce système néfaste et faire en sorte que les enfants à risque restent dans leur communauté, dans leur culture et soient pris en charge par leur communauté», a-t-il déclaré.

Déterminer ce qu’il faut faire ensuite a été l’une des premières décisions importantes avec lesquelles son gouvernement libéral réélu et les ministres nouvellement nommés ont dû se débattre.

M. Trudeau, ainsi que sa nouvelle ministre des Services aux Autochtones, Patty Hajdu, ont déclaré plus tôt cette semaine que l’affaire était en cours d’examen en profondeur et ont souligné que les enfants des Premières Nations seraient indemnisés.

Malgré cela, ni l’un ni l’autre n’a directement exclu de demander un autre examen judiciaire, le ministre de la Justice David Lametti déclarant plus tard qu’il y avait différents facteurs en jeu et que le dossier était compliqué.

Les défenseurs de la protection de l’enfance et les plaideurs affirment que si le gouvernement Trudeau prend au sérieux son engagement envers la réconciliation avec les peuples autochtones, il ne retournera pas devant les tribunaux.