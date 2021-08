Indonésie: des coulées de lave sont survenues au volcan Merapi, lundi

YOGYAKARTA, Indonésie — Le volcan le plus actif parmi les quelque 120 que compte l’Indonésie, le Mont Merapi, est entré en éruption lundi, laissant surgir sa plus forte coulée de lave depuis plusieurs mois.

Un nuage de gaz volcanique s’est répandu sur plus de 3,5 kilomètres et des cendres chaudes ont été projetées à plus de 600 mètres du haut de la montagne située sur l’île de Java, à environ 500 kilomètres au sud-est de Djakarta.

Des cendres se sont répandues sur des zones habitées situées en périphérie du volcan, mais des ordres d’évacuation avaient été lancés plus tôt; personne n’a donc été blessé.

De l’activité est en cours dans les zones de lave du volcan depuis la fin du mois dernier. Au moins deux coulées sont survenues lundi sur le flanc sud-ouest de la montagne.

Lundi, le statut d’alerte du mont Merapi était établi par les autorités à l’échelle deux sur un total de quatre. La population est avisée de rester à au moins cinq kilomètres du cratère et de se méfier de la lave.

Le mont Merapi, haut de 2968 mètres, est situé près de Yogyakarta, une vieille ville de quelques centaines de milliers d’habitants enclavée dans une vaste zone urbaine. Yogyakarta est le berceau de la culture de l’île de Java et le lieu d’une dynastie royale en place depuis plusieurs siècles.