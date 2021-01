Indonésie: lave, cendres et gaz dans une autre éruption du volcan Merapi, mercredi

YOGYAKARTA, Indonésie — Le volcan le plus actif d’Indonésie est encore entré en éruption mercredi, rejetant un important flot de lave et projetant des cendres et du gaz volcaniques.

Il s’agissait de la plus grosse coulée de lave crachée par le mont Merapi depuis que les autorités ont haussé le niveau d’alerte du volcan, en novembre dernier.

Après que des cendres volcaniques du mont Merapi aient été répandues sur le sol de villages des environs, une pluie matinale s’est abattue, transformant les cendres en boue. Il n’y a toutefois pas eu d’ordre d’évacuation de la population.

En novembre, plus de 2000 personnes des environs avaient été évacuées lors d’une activité du volcan, mais la plupart ont pu réintégrer leur domicile.

Le mont Merapi est situé sur l’île de Java, au nord de la ville de Yogyakarta. Lors de sa dernière éruption majeure, en 2010, 347 personnes avaient trouvé la mort.