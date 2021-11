Indopacifique: un amiral américain appelle à la collaboration entre les nations

HALIFAX — Le chef du commandement américain de la région indopacifique appelle à une plus grande collaboration entre les nations et les alliés aux vues similaires pour préserver la liberté et l’ouverture dans cette région du monde.

L’amiral américain John C. Aquilino a déclaré que les normes et valeurs internationales, comme le respect mutuel de la souveraineté, de l’intégrité territoriale et des droits de l’homme, ont permis à la région indopacifique de prospérer et de devenir une puissance économique et militaire.

Toutefois, il a déclaré que les pouvoirs révisionnistes et autocratiques cherchent de plus en plus à perturber les règles, y compris la liberté de navigation, en utilisant la coercition et l’intimidation.

Un incident récent a vu des navires des garde-côtes chinois bloquer et pulvériser de l’eau sur deux bateaux philippins transportant des fournitures vers un haut-fond contesté de la mer de Chine méridionale.

L’amiral Aquilino a mentionné que la coopération entre les alliés et les partenaires dans la région à travers des activités comme un récent exercice naval conjoint aide à démontrer l’importance fondamentale que cette région reste libre et ouverte.

Ses commentaires lors du Forum annuel sur la sécurité internationale d’Halifax interviennent alors que les actions militaires de plus en plus audacieuses de la Chine alimentent les tensions dans la région.