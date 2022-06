Industrie de la construction au Québec: 6234 femmes en 2021

MONTRÉAL — Ce sont finalement 6234 femmes qui ont été présentes dans un chantier de construction au Québec en 2021, selon les données finales de la Commission de la construction du Québec.

Les données préliminaires que la Commission avait dévoilées, en mars dernier, faisaient état de 6224 femmes, qui représentaient 3,27 % de la main-d’oeuvre active dans cette industrie.

En 2021, près de 9 % des entrées dans l’industrie de la construction ont été le fait de femmes. Il s’agit d’«un nombre record de 1933 femmes (qui) ont intégré pour la première fois l’industrie de la construction assujettie» à la loi, soit 670 de plus qu’en 2020, souligne la Commission dans son rapport.

Ce sont également 3903 entreprises de construction qui ont embauché des femmes cette année-là, soit près de 15 % de l’ensemble. Tant les entreprises que les organisations syndicales et la Commission ont décidé de mettre la main à la pâte pour convaincre davantage de femmes d’intégrer l’industrie et d’y demeurer.

Les métiers de la construction comptant la plus grande proportion de femmes sont ceux de peintre, de charpentière-menuisière et de manoeuvre. Suivent dans une moindre mesure les électriciennes et les plâtrières.