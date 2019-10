Industrie du taxi: l’Association s’oppose au projet de loi modifié

Le conflit n’est pas terminé: l’Association des taxis des régions du Québec (ATRQ) est contre le projet de loi visant à moderniser l’industrie, dont des modifications ont été annoncées par le gouvernement lundi.

«C’est une trahison», a lancé le porte-parole de l’ATRQ, Serge Lebreux, affirmant détenir un mandat de grève générale de ses membres.

Le conseiller principal de l’ATRQ, Guy Chevrette, a exprimé mardi matin de la «surprise» et de la «déception» quant aux intentions exprimées la veille par le ministre des Transports, François Bonnardel, relativement au futur de l’industrie québécoise du taxi.

Après des discussions intenses, l’Association pensait avoir dégagé un consensus, et s’attendait à le présenter lundi aux côtés du ministre, a-t-il expliqué en conférence de presse.

Mais il a plutôt été annoncé — contre de toute attente, dit-il — que les points de discussion les plus importants pour la pérennité de l’industrie n’avaient pas été retenus, a déploré M. Chevrette.

Si le gouvernement propose une indemnisation plus rapide aux titulaires de permis de taxi, il a refusé le mode de compensation proposé par l’ATRQ. L’industrie du taxi a obtenu l’exclusivité du transport adapté, mais elle est jugée «incomplète». Quant à la proposition de création d’une table de concertation de l’industrie du transport rémunéré de personnes par automobile: «elle n’a plus de mandat», déplore M. Chevrette. Et il n’y a plus aucune mention de quota, ajoute-t-il: quelqu’un peut arriver n’importe quand avec 200 automobiles de plus, «une attaque à la stabilité des emplois».

Le gouvernement avait aussi réitéré lundi que l’industrie du taxi aurait l’exclusivité des courses demandées oralement par téléphone, à un poste d’attente ou hélées dans la rue. Ces taxis continueront d’avoir la possibilité de s’équiper d’un lanternon et d’un taximètre.

Déçu, M. Lebreux s’est dit convaincu de la sincérité du ministre Bonnardel, avec lequel les discussions ont eu lieu. Selon M. Lebreux, la «décision a été prise par le premier ministre sous l’influence de son ami Pierre-Karl Péladeau», désormais propriétaire de Taxelco, l’ancienne société mère de Téo Taxi , qui réunit, entre autres Taxi Diamond, Taxi Hochelaga et Téo Techno.

«Le conflit se résume à ça», a tranché M. Lebreux. «On vit une autre forme de trahison de la part du premier ministre.»

Peu après la conférence de presse, l’ATRQ a diffusé un deuxième communiqué pour préciser qu’elle «n’accuse de collusion aucune organisation ou entreprise».