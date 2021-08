Infertilité: des chercheurs du CHUM s’affairent à améliorer la qualité des ovules

MONTRÉAL — Les difficultés vécues par des femmes plus âgées pour concevoir un enfant font l’objet de travaux au Centre de recherche du Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CR-CHUM). Avec de récentes percées en laboratoire ayant notamment identifié de petits chromosomes «plus lents» que les autres, des chercheurs s’affairent à améliorer la qualité des ovules des femmes en intervenant directement au niveau des cellules.

Le problème n’est pas rare: près d’un couple canadien sur six est touché par l’infertilité. Ce nombre a doublé depuis les années 1980, indique le CHUM.

L’une des causes de l’infertilité féminine est liée à l’âge. Si ce fait est bien connu, bien des chercheurs tentent de trouver des solutions.

Au CR-CHUM, des scientifiques ont récemment fait des découvertes publiées dans la revue «Developmental Cell».

Greg FitzHarris, chercheur au CRCHUM, et Aleksandar Mihajlovic, postdoctorant dans son laboratoire et premier auteur de l’étude, révèlent que sur des ovules de souris, certains chromosomes sont plus lents à se déplacer lors de la méiose, une phase cruciale de la division cellulaire, qui se produit juste avant la fertilisation.

Parce qu’ils sont plus lents, le professeur FitzHarris les a appelés «chromosomes retardataires». Comme ils arrivent tardivement à destination, ils contribuent à la formation de cellules présentant un nombre anormal de chromosomes. Cette anomalie est l’une des causes majeures d’infertilité et explique, en partie, pourquoi les femmes d’un âge avancé éprouvent de la difficulté à devenir enceintes et à mener une grossesse à terme.

Les chercheurs du CHUM ont alors tenté de faire la chose suivante: injecter une substance chimique pour prolonger la période lors de laquelle se produit la division des cellules. Cela laisse plus de temps aux «retardataires» pour arriver.

Et cela permet donc de limiter l’anomalie des cellules , a indiqué en entrevue M. FitzHarris, qui est aussi professeur à l’Université de Montréal aux départements d’obstétrique-gynécologie ainsi que de pathologie et de biologie cellulaire, spécialisé en recherche sur l’infertilité féminine.

Les chercheurs ont bien sûr dû réaliser leurs travaux sur des souris et non sur des femmes. Il est difficile, voire impossible, pour les chercheurs de pouvoir obtenir des ovules de femmes alors qu’elles tentent avec difficulté de concevoir un enfant: elles en ont réellement besoin.

Ces travaux, encore à l’étape de la recherche fondamentale, jettent toutefois des bases solides pour de futures expérimentations.

Les chercheurs estiment qu’à moyen terme, leur découverte pourrait être utilisée en clinique pour augmenter la performance des ovules utilisés lors d’une fécondation in vitro, pour choisir les ovules ayant le plus de chances de succès et aussi pour éviter que les ovules aient un nombre anormal de chromosomes.

Le financement de l’étude a été assuré par les Instituts de recherche en santé du Canada, le Fonds de recherche du Québec-Santé et la Fondation Jean-Louis Lévesque.