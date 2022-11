Inflation : la première ministre de l’Alberta annonce une aide de 2,4 milliards $

EDMONTON — La première ministre de l’Alberta, Danielle Smith, a annoncé mardi une série de mesures contre l’inflation, en particulier pour les familles, les personnes âgées et celles qui sont plus vulnérables, et ce, alors que la province bénéficie de milliards de dollars d’excédents.

«Grâce à notre situation financière solide et à notre budget équilibré, nous pouvons offrir un soulagement substantiel afin que les Albertains et leurs familles soient mieux outillés pour traverser cette tempête», a annoncé la première ministre lors d’une allocution télévisée.

Le bureau de Mme Smith a estimé le coût de l’aide 2,4 milliards $.

L’aide comprend des paiements ainsi qu’une expansion de programmes introduits plus tôt cette année par l’ancien premier ministre Jason Kenney.

Les familles dont le revenu du ménage est inférieur à 180 000 $ par an recevront 600 $ par enfant de moins de 18 ans sur une période de six mois. Le même seuil de revenu et la même prestation s’appliquent aux aînés.

Les 600 $ bénéficieront également à ceux qui ont besoin d’un revenu d’appoint et à ceux qui reçoivent de l’aide via des programmes pour les personnes ayant une déficience intellectuelle ou étant gravement handicapées.

La chef de l’opposition, la néo-démocrate Rachel Notley, a souligné que les Albertains ne pouvaient pas compter sur Mme Smith et ses promesses, en référence à ce plan de 2,4 milliards $.

Mme Notley a rappelé que le gouvernement du Parti conservateur uni a contribué au problème d’abordabilité et que Mme Smith tente de renverser bon nombre de ses mauvaises décisions.

Le politologue Duane Bratt a observé que le fait que Mme Notley ait réagi aussi rapidement montre que la province est à six mois d’une élection. Des sondages récents place Mme Smith en retard par rapport au NPD de Mme Notley.