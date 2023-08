Infrastructures: les premiers ministres sollicitent une rencontre avec Justin Trudeau

QUÉBEC — Les premiers ministres des provinces réclament formellement une rencontre avec le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, afin de discuter avec lui du financement des projets d’infrastructures.

Il y a une augmentation «sans précédent» des coûts des projets, déplore le premier ministre de la Nouvelle-Écosse, Tim Houston, dans une lettre envoyée à M. Trudeau mercredi au nom de tous les premiers ministres.

«Nous devons développer et améliorer nos infrastructures alors même que nous accueillons de nouveaux Canadiens, que nous devons répondre aux besoins en matière de logement», a-t-il fait valoir.

Les «enjeux liés aux chaînes d’approvisionnement et à la hausse du prix des intrants» font obstacle, selon lui.

«Les premiers ministres des provinces et des territoires souhaitent discuter directement avec vous de la manière la plus efficace de faire face à ces pressions et à ces augmentations de coûts», a ajouté M. Houston.

Lors de la dernière réunion du Conseil de la fédération à Winnipeg, le premier ministre québécois François Legault avait déclaré que les dépenses en infrastructures au Québec augmentaient de manière importante.

«En 2018, on avait un Plan québécois des infrastructures (PQI) sur 10 ans de 100 milliards $. Maintenant, on l’a fait passer à 150 milliards $. (…) Ces montants viennent augmenter la dette du Québec», avait-il illustré.

M. Legault a comparé la demande de rencontre des premiers ministres à celle qu’ils ont finalement obtenue avec Justin Trudeau au sujet des transferts en santé.

Pendant plus de deux ans, les provinces et les territoires ont fait front commun pour demander une augmentation des transferts en santé du fédéral de 28 milliards $ par année.

Le gouvernement fédéral a plutôt offert 46,2 milliards $ sur 10 ans, soit une augmentation moyenne de 4,6 milliards $ par année. L’offre d’Ottawa était rattachée à des conditions.

En février, les provinces et territoires ont accepté l’offre, bien qu’elle fût jugée insuffisante.

Les premiers ministres demandent à présent qu’Ottawa se penche sur le financement des infrastructures, pour notamment répondre à la crise du logement, qui n’épargne aucune région au pays.

Ils réclament une rencontre au sommet avec Justin Trudeau le plus rapidement possible, avant l’annonce de la nouvelle mouture du programme fédéral d’infrastructures.

«Il est essentiel que nous vous rencontrions bien avant toute annonce (…) afin de nous assurer que ce dernier répondra aux besoins de nos gouvernements et donnera rapidement des résultats», plaide Tim Houston.

«La solution ne réside pas dans l’idée d’étirer les fonds disponibles pour couvrir les coûts en diminuant l’ampleur des projets ou en les reportant», a renchéri le président du Conseil de la fédération.