Ingérence électorale: un rapport d’experts bientôt disponible, dit le Conseil privé

OTTAWA — Le Bureau du Conseil privé indique qu’un rapport du groupe chargé de signaler les incidents d’ingérence étrangère lors de l’élection fédérale de 2021 est maintenant terminée et a été envoyée au cabinet du premier ministre et au Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement.

Le Protocole public en cas d’incident électoral majeur a été créé pour surveiller et signaler les menaces lors des élections de 2019 et 2021. Il est tenu de publier une évaluation post-électorale de son travail.

L’évaluation de 2019 a eu lieu environ sept mois après la tenue de la campagne, mais le rapport de 2021 n’est toujours pas disponible plus d’un an après que les Canadiens se sont rendus aux urnes.

L’annonce du Conseil privé est la première nouvelle que nous avons à son sujet.

Le Bureau du Conseil privé indique qu’une version publique et non classifiée du rapport est en cours de finalisation et sera bientôt disponible, mais n’a donné aucune échéance précise.

Le premier ministre Justin Trudeau, dont le gouvernement fait face à des pressions sur la question de l’ingérence électorale par des acteurs étrangers, a déclaré la semaine dernière qu’il avait hâte de voir le rapport une fois qu’il sera terminé.