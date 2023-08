Ingérence étrangère: May dit ne pas avoir eu accès aux documents essentiels

OTTAWA — La cheffe du Parti vert, Elizabeth May, déplore n’avoir eu accès qu’à des notes de bas de page et une copie du rapport final de l’ex-rapporteur spécial sur l’ingérence étrangère, David Johnston.

Elle a affirmé vendredi avoir eu accès à un document de 20 pages contenant des titres de documents confidentiels, mais ne pas avoir pu lire les notes d’information elles-mêmes.

Elle a ajouté avoir pu prendre connaissance d’un autre document de cinq pages, qui est le rapport final de M. Johnston, lequel a démissionné de son poste de rapporteur spécial en juin.

«C’est une surprise pour moi que les documents essentiels n’étaient pas disponibles, pas du tout», a-t-elle dit en point de presse à Ottawa, mentionnant qu’elle croyait que c’était une erreur.

Mme May a indiqué avoir demandé au Bureau du Conseil privé d’avoir accès à l’entièreté des documents confidentiels listés dans les «notes de bas de page».

Les chefs de tous les partis d’opposition ont été invités par le premier ministre Justin Trudeau à consulter l’annexe confidentielle du rapport préliminaire de M. Johnston, qui a tranché en défaveur d’une enquête publique et indépendante sur l’ingérence étrangère.

Seuls Mme May et le chef néo-démocrate, Jagmeet Singh, ont accepté. Les chefs conservateur et bloquiste, Pierre Poilievre et Yves-François Blanchet, ont décliné l’offre de consulter les documents parce qu’ils estiment que la cote de sécurité requise les réduirait au silence.

L’invitation lancée par M. Trudeau découlait d’une recommandation de M. Johnston.