Ingérence: Trudeau demandera une enquête du comité sur la sécurité nationale

OTTAWA — Pressé de toutes parts d’éclaircir les allégations de tentatives d’ingérence chinoise dans les deux dernières élections fédérales, le premier ministre Justin Trudeau demandera aux députés et sénateurs du comité sur la sécurité nationale de se pencher sur cette affaire.

Deux sources libérales qui ont demandé l’anonymat puisqu’elles n’étaient pas autorisées à parler de cette question publiquement ont confirmé l’information à La Presse Canadienne.

M. Trudeau devrait en faire l’annonce lundi au cours d’un point de presse.

Le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement est composé de députés et de sénateurs qui possèdent tous une habilitation de sécurité de niveau «Très secret» et ils sont tous astreints au secret à perpétuité.

Les appels se multiplient depuis des semaines pour que son gouvernement déclenche plutôt une enquête publique et indépendante sur la question.

D’anciens conseillers du premier ministre, comme Gerald Butts, ont dit au «Globe and Mail» que cela était nécessaire. Un ancien directeur général des élections a fait de même.

Morris Rosenberg, cet ancien haut-fonctionnaire qui a produit un rapport d’évaluation sur le protocole conçu pour informer les Canadiens en cas de menaces à l’élection fédérale de 2021, a aussi déclaré sur les ondes de CTV que l’option d’une commission d’enquête devrait selon lui être sur la table.

La semaine dernière, tous les principaux partis d’opposition se sont unis pour faire adopter en comité une motion réclamant la tenue d’un tel exercice indépendant. Les libéraux siégeant au Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre se sont opposés à la motion néo-démocrate, mais le libellé a tout de même été entériné avec l’appui des conservateurs et bloquistes.

Tir groupé aux Communes

Le dossier a accaparé plus de la moitié de la période des questions de lundi. Les partis d’opposition ont effectué un tir groupé sur le gouvernement Trudeau.

Le chef de l’opposition officielle, Pierre Poilievre, a lancé le bal dès les premiers instants de la joute, en ce jour de reprise des travaux de la Chambre des communes. «Nos services de renseignement ont informé le premier ministre que ce gouvernement s’est ingéré dans deux élections pour supporter le Parti libéral et le premier ministre n’a absolument rien fait. Va-t-il finalement permettre une enquête publique indépendante pour que les Canadiens sachent la vérité?», a-t-il lancé.

Le ministre des Affaires intergouvernementales, Dominic LeBlanc, s’est levé pour donner la réplique. «Ça ne vous surprendra pas que je ne sois pas d’accord avec le chef de l’opposition quand il prétend faussement que le gouvernement n’a rien fait. Nous avons agi dès que nous avons formé le gouvernement pour contrer l’ingérence étrangère de nos élections», a-t-il rétorqué.

Depuis des mois, les libéraux répètent qu’un comité d’experts a conclu que l’intégrité des élections de 2019 et 2021 avait été préservée malgré les tentatives d’ingérence étrangère. Ce comité a été mis sur pied par le gouvernement de Justin Trudeau.

«Nous étions d’ailleurs le seul gouvernement à faire ça. Quand mon ami le chef de l’opposition était ministre responsable des institutions démocratiques, il n’a rien fait quand les agences de renseignement ont soulevé cette question il y a plus de 10 ans», a argué M. LeBlanc.

Une série de reportages du réseau Global et du quotidien «The Globe and Mail» ont détaillé des tentatives d’ingérence orchestrées par la Chine au cours des deux dernières campagnes électorales fédérales.

Ces allégations, évoquées dans des fuites anonymes aux médias provenant de sources dans des agences canadiennes de sécurité, portent à croire que Pékin voulait s’assurer de la réélection des libéraux de Justin Trudeau – à la tête d’un gouvernement minoritaire – aux dépens des conservateurs. Les reportages rapportent que, pour ce faire, des consulats ont été pressés de mobiliser des membres de la communauté sinocanadienne.

«À partir du moment où l’intégrité du processus démocratique est menacée, c’est notre responsabilité à tous, en cette Chambre, de nous porter à sa défense. C’est la confiance de la population en notre système démocratique qui est en jeu ici. Ça dépasse largement la question partisane», a martelé lundi le leader parlementaire bloquiste, Alain Therrien.

Le chef adjoint du Nouveau Parti démocratique, Alexandre Boulerice, a renchéri que «peu de choses sont aussi cruciales que l’intégrité du processus électoral et la confiance envers les institutions».

«Il y a des allégations graves d’ingérence et c’est la responsabilité de ce premier ministre de déclencher une enquête publique pour faire toute la lumière. Les gens méritent la transparence», a-t-il tranché.

Jusqu’à présent, le premier ministre n’a pas nommément dit «non» a une commission d’enquête, mais il a souligné à maintes reprises que l’examen mené par un comité parlementaire se déroule déjà publiquement.

Des experts entendus devant ce comité ont affirmé qu’une enquête publique et indépendante se heurterait aux mêmes limites que l’étude parlementaire actuelle. C’est notamment le cas de la conseillère en renseignement au Bureau du Conseil privé, Jody Thomas, qui a d’ailleurs souligné la problématique.

«Nous ne pouvons pas parler dans un forum public des informations qui ont trait à la sécurité nationale», a-t-elle soutenu. Le directeur du Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS), David Vigneault, a fait des commentaires similaires.

– Avec des informations de Mia Rabson