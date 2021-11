Inondations au Cap Breton et dans le sud-ouest de l’île de Terre-Neuve

Des pluies torrentielles ont emporté des routes et inondé des sous-sols dans l’ouest du Cap-Breton, en Nouvelle-Écosse, et dans le sud-ouest de l’île de Terre-Neuve, alors qu’une énorme tempête progresse lentement, pour une troisième journée, sur le Canada atlantique.

Au Québec, sur la Basse-Côte-Nord, les secteurs à l’ouest de Blanc-Sablon pourraient recevoir jusqu’à 70 mm de pluie au cours de la journée de mercredi, prévoit Environnement Canada.

En Nouvelle-Écosse, l’état d’urgence a été déclaré mardi soir dans les comtés de Victoria et d’Inverness, au Cap-Breton, où les écoles ont été fermées et les résidents ont été invités à ne pas emprunter les routes, dont beaucoup ont été gravement endommagées par les inondations.

La situation était la même à Port aux Basques, la plus grande ville du sud-ouest de l’île de Terre-Neuve, où le maire Brian Button a déclaré que des pluies diluviennes et incessantes avaient fait déborder le réseau d’égouts et inondé les routes principales, y compris la Transcanadienne.

Avec la route principale coupée par un important lessivage, le seul autre lien de la localité avec le reste de l’île – une petite route secondaire le long de la côte sud – commençait maintenant à être inondé mercredi matin, a déclaré M. Button. «Nous ne pourrons pas quitter Port aux Basques pour aller très loin.»

La communauté côtière de 4000 habitants a reçu jusqu’ici environ 120 mm de pluie, alors que les météorologistes prévoyaient 300 mm jusqu’à jeudi matin. Port aux Basques reçoit en général environ 160 mm de pluie, en moyenne, pendant tout le mois de novembre.

Des rafales du sud atteignant jusqu’à 110 km/h étaient attendues dans la région de Wreckhouse, au nord de Port aux Basques, connue pour ses vents violents qui accélèrent lorsqu’ils dévalent une chaîne de montagnes voisine.

«Le système ne bouge pas beaucoup», a déclaré mercredi Bob Robichaud, météorologue principal à Environnement Canada à Halifax. «Ça va juste continuer avec de la pluie, parfois forte, tout au long de la journée d’aujourd’hui (mercredi).»

Pendant ce temps, la tempête a déversé entre 100 et 150 mm de pluie sur de grands secteurs du Cap-Breton, et certaines communautés le long de la côte est du comté de Victoria ont été submergées par 200 mm de pluie constante.

La pluie devrait cesser plus tard dans la journée sur le Cap-Breton, mais la tempête devrait inverser son cours mercredi et revenir sur la région pour fournir plus de pluie, mais à un rythme moins intense. «Il pourrait y avoir quelques poches de brèves averses sur le sud-est du Cap-Breton», a indiqué M. Robichaud.