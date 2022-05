Inondations au Manitoba: visite de la première ministre en hélicoptère

WINNIPEG — La première ministre et le ministre des Transports du Manitoba ont partagé un hélicoptère avec le chef de l’opposition pour une tournée des régions inondées au sud et au nord de la capitale provinciale dimanche, où les niveaux d’eau semblent avoir atteint leur maximum ou sont en train de baisser.

Ils ont noté que de fortes pluies vendredi dans l’ouest, combinées à la fonte des neiges, ont emporté des routes dans le parc provincial Duck Mountain et ont affecté des ponts sur la route 10 au nord et au sud de la communauté de Mafeking.

Le ministre des Transports et de l’Infrastructure, Doyle Piwniuk, a indiqué aux journalistes qu’une autre dépression du Colorado a inondé l’ouest du Manitoba et l’est de la Saskatchewan de près de 75 millimètres de pluie, certains lieux plus en altitude recevant plus de 125 millimètres.

Le centre de prévisions hydrologiques de la province a émis un avertissement d’inondation de surface pour la région de Parkland, notant que les communautés en aval pourraient être touchées avant que toute l’eau n’atteigne le lac Dauphin ou le lac Winnipegosis.

La première ministre Heather Stefanson a précisé que la visite en hélicoptère de dimanche les avait emmenés au sud de Winnipeg au-dessus de la vallée de la rivière Rouge, où elle a noté que l’eau baisse dans la région d’Emerson et atteint son maximum à Saint-Adolphe.

Ils ont également volé vers le nord au-dessus de la région de Peguis où quelque 1 800 personnes ont évacué leurs maisons de la Première Nation de Peguis. Mme Stefanson a dit que les niveaux d’eau y ont considérablement baissé depuis qu’elle a visité la région il y a quelques semaines.

«Nous espérons qu’il n’y aura pas d’autre dépression du Colorado sur notre chemin», a ajouté Mme Stefanson devant un hélicoptère rouge sous un ciel lumineux, aux côtés de M. Piwniuk et du chef du NPD Wab Kinew.

M. Kinew a souligné qu’il était important que les dirigeants politiques travaillent ensemble pendant la catastrophe. Il a également déclaré que des investissements gouvernementaux seront nécessaires pour résoudre le problème, ajoutant que cela dépasse les capacités des individus ou des communautés.

«Nous avons vu des communautés qui ont été évacuées dans certains cas, d’autres qui ressemblent à des îles au milieu d’un lac, qui serait normalement la rivière Rouge», a précisé M. Kinew.

Johanu Botha, chef de la gestion des urgences, a indiqué que près de 2 500 personnes dans la province sont actuellement évacuées en raison des inondations, dont un peu moins de 2 000 de Premières Nations.

La province a déclaré dimanche dans un bulletin d’inondation que la rivière Rouge avait culminé le 13 mai à Sainte-Agathe, à Saint-Adolphe et à l’entrée du canal de dérivation de la rivière Rouge, qui détourne les eaux de crue autour de Winnipeg. Le bulletin indique également que les niveaux sont stables ou en baisse à tous les endroits en amont de Winnipeg.

Cependant, le niveau de la rivière devrait rester élevé pendant une durée prolongée, probablement jusqu’en juin.

Des équipes provinciales ont été déployées pour évaluer le plein impact du système météorologique qui a frappé Parkland, indique le bulletin, et elles répondront au besoin.

Il a également été demandé aux automobilistes qui ne se trouvent pas dans la région de Parkland d’éviter le secteur.