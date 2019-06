Inondations au Québec: la ministre Guilbault remercie les Forces armées

Le travail des militaires canadiens a été salué de ce côté-ci de l’Atlantique aussi, alors qu’ils se retirent des zones inondées du Québec, après avoir prêté main-forte pendant plusieurs semaines aux sinistrés.

La ministre de la Sécurité publique et vice-première ministre, Geneviève Guilbault, les a remerciés lors d’une conférence de presse à Valcartier, jeudi, en soulignant que leur travail avait «permis de limiter les dégâts engendrés par ces inondations exceptionnelles».

Plus de 1000 militaires ont été déployés sur le terrain, au plus fort des inondations.

Au final, 250 municipalités ont été touchées par ces inondations, qui ont entraîné 4900 demandes de réclamation. À ce jour, 25,9 millions $ ont été versés en indemnisation aux sinistrés, a souligné la ministre Guilbault.

La ministre a remercié la brigadière générale Jennie Carignan et tout le personnel des Forces armées canadiennes, en soulignant qu’ils avaient «contribué au rétablissement des infrastructures dans plusieurs municipalités vulnérables» en plus d’épauler les autres partenaires sur le terrain, comme les policiers municipaux, ceux de la Sûreté du Québec, les pompiers et le personnel du ministère de la Sécurité publique.