Inondations dans le nord-est himalayen de l’Inde: 47 victimes retrouvées

GANGTOK, Inde — En Inde, les sauveteurs ont trouvé de nouveaux corps alors qu’ils fouillaient les débris boueux et l’eau glacée pour trouver des survivants après la rupture d’un barrage d’un lac glaciaire, dans le nord-est himalayen.

Les centaines de sauveteurs à l’œuvre ont retrouvé six nouveaux corps tôt samedi matin, ce qui porte le nombre de morts à 47. Au moins 150 personnes sont toujours portées disparues.

L’inondation a commencé peu après minuit mercredi, lorsque les eaux d’un lac glaciaire ont débordé, provoquant la rupture du plus grand barrage hydroélectrique de l’État du Sikkim.

Les eaux glacées ont ensuite déferlé sur les villes de la vallée en contrebas, où elles ont tué des dizaines de personnes et emporté certains corps à des kilomètres en aval, où ils ont été retrouvés dans l’État voisin du Bengale-Occidental et au Bangladesh, selon la police.

Les catastrophes causées par les glissements de terrain et les inondations sont fréquentes dans la région himalayenne de l’Inde pendant la saison de la mousson, de juin à septembre. Les scientifiques affirment qu’elles sont de plus en plus fréquentes, car le réchauffement climatique contribue à la fonte des glaciers dans cette région.

Selon la police, près de 4000 touristes ont été bloqués dans deux localités du nord de l’État, Lachung et Lachen, où les inondations ont emporté des routes.

Le mauvais temps a rendu les opérations de sauvetage plus difficiles, les autorités n’étant pas en mesure de déployer des hélicoptères pour aider les personnes bloquées dans les zones vulnérables.

Quelque 3900 personnes se trouvent actuellement dans 26 camps de secours mis en place par l’État, a déclaré samedi le ministre en chef Prem Singh Tamang. Sur les 23 soldats indiens portés disparus, un a été secouru et huit sont décédés, a ajouté le ministre de la Défense Rajnath Singh, précisant que les opérations de recherche se poursuivaient.

On ne sait pas exactement ce qui a déclenché l’inondation meurtrière dans l’État montagneux du Sikkim, la dernière en date à frapper le nord-est de l’Inde au cours d’une année marquée par des pluies de mousson exceptionnellement abondantes. Près de 50 personnes sont mortes dans des inondations soudaines et des glissements de terrain en août dans l’État de l’Himachal Pradesh. En juillet, des pluies record ont tué plus de 100 personnes en deux semaines dans le nord de l’Inde.

Les experts ont pointé du doigt les pluies intenses et le tremblement de terre de magnitude 6,2 qui a frappé le Népal voisin mardi après-midi comme causes possibles.

Mais la catastrophe met également en évidence un dilemme climatique qui oppose les défenseurs de l’environnement locaux, qui estiment que les barrages de l’Himalaya sont trop dangereux, aux autorités qui poursuivent un programme national en faveur de l’énergie verte.

La conception et l’emplacement du barrage Teesta 3, vieux de six ans et le plus grand de l’État du Sikkim, ont été controversés dès sa construction. Un rapport de 2019 compilé par l’autorité de gestion des catastrophes de l’État du Sikkim a identifié le lac Lhonak comme étant «très vulnérable» aux inondations qui pourraient rompre les barrages et causer des dommages considérables aux personnes et aux biens.

Malgré les risques encourus par les barrages en raison de la fréquence croissante des phénomènes météorologiques extrêmes, le gouvernement fédéral indien a pour objectif d’augmenter de moitié la production des barrages hydroélectriques du pays, pour la porter à 70 000 mégawatts d’ici à 2030.