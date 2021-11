Inondations en Colombie-Britannique: la GRC retrouve les corps de trois hommes

Les corps de trois hommes ont été retrouvés dans le secteur du lac Duffy en Colombie-Britannique, ce qui porte à quatre le nombre de morts confirmés après les inondations historiques dans le sud de la province.

Au cours des deux derniers jours, la GRC et des équipes de secouristes tentaient de retrouver quatre personnes dans le secteur du lac Duffy, où un important glissement de terrain s’est produit.

«Ces trois hommes font partie de ceux dont nous avons confirmé la disparition plus tôt cette semaine», a indiqué la sergente d’état-major Janelle Shoihet, dans un communiqué.

La GRC dit avoir poursuivi ses recherches en vue de retrouver un quatrième homme, mais les conditions météorologiques et l’état des lieux ont rendu ses démarches difficiles. La sergente Shoihet a précisé que les recherches au lac Duffy sont suspendues pour l’instant.

Mardi, le corps d’une femme avait été retrouvé dans une coulée de boue sur la route 99 près de Lillooet.

Vendredi, le gouvernement de la Colombie-Britannique a annoncé qu’il rationnait l’essence sur l’île de Vancouver et la Sunshine Coast après la violente tempête qui a coupé les lignes d’approvisionnement.

Le ministre de la Sécurité publique, Mike Farnworth, a déclaré qu’une limite de 30 litres de carburant par visite à une station-service est une étape importante pour maintenir l’approvisionnement tandis que la province s’efforce de faire venir plus d’essence par camion et barge de l’Alberta, de l’État de Washington, de l’Oregon et de la Californie.