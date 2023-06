Inondations en Haute-Gaspésie: trois entraves à la circulation sur la route 132

GASPÉ, Qc — La circulation automobile se faisait en alternance à trois endroits de la route 132 mercredi soir, en Haute-Gaspésie, à l’est de Gros-Morne, en raison des dommages causés à la chaussée par l’eau.

À Gros-Morne, la contrainte est imputable à un bris de la route. Entre Sainte-Madeleine-de-la-Rivière-Madeleine et Grande-Vallée, une accumulation d’eau a provoqué une circulation en alternance, alors que c’est l’érosion de la chaussée qui a forcé les autorités à réduire la circulation à la hauteur rue de Belle-Anse, à Percé.

Un autre bris de chaussée a provoqué la fermeture d’une voie de circulation sur la route 197 à Gaspé, pour une durée indéterminée.

La Haute-Gaspésie a subi plus tôt cette semaine de fortes pluies, mais elles ont ralenti mercredi. Pour jeudi et vendredi, Environnement Canada ne prévoit que des précipitations intermittentes de pluie ou de bruine.

Les autorités municipales de Gaspé rapportaient en fin d’après-midi, mercredi, que le niveau des rivières Darmouth, au Renard et de l’Anse-au-Griffon avait diminué et que les débordements se résorbaient progressivement. Les rivières Saint-Jean et York étaient demeurées sous contrôle, mais plusieurs petits cours d’eau ont causé des dégâts, notamment à des ponceaux.

Dans la région de Gaspé, huit résidences ont été isolées à un moment ou à un autre et deux ont dû être évacuées.

La Ville de Gaspé invite la population à la vigilance, car des ponceaux ont pu être endommagés et des routes ont pu s’affaisser.