Inondations en Indonésie: au moins 44 personnes perdent la vie

JAKARTA, Indonésie — Des glissements de terrain et des crues soudaines provoquées par des pluies torrentielles dans l’est de l’Indonésie ont tué au moins 44 personnes et entraîné le déplacement de milliers d’autres, a indiqué dimanche une agence de secours en cas de catastrophe. Plusieurs autres étaient toujours portées disparues.

De la boue provenant des collines environnantes a recouvert des dizaines de maisons dans le village de Lamenele, peu après minuit sur l’île de Florès dans la province de Nusa Tenggara. Les sauveteurs ont récupéré 38 corps et cinq blessés, a évoqué Lenny Ola, qui dirige l’agence locale de gestion des catastrophes.

Les corps de trois personnes ont été retrouvés après avoir été emportés par des inondations soudaines dans le village d’Oyang Bayang alors que 40 maisons ont été détruites, a-t-elle expliqué. Des centaines de personnes ont fui les maisons submergées, dont certaines ont été emportées par les eaux.

Les averses saisonnières provoquent de fréquents glissements de terrain et inondations, et tuent des dizaines de personnes chaque année en Indonésie.

Dans un autre village, Waiburak, trois personnes ont été tuées et sept sont toujours portées disparues lorsque des pluies nocturnes ont fait sortir des rivières de leur lit, envoyant de l’eau boueuse. Quatre personnes blessées étaient soignées dans une clinique de santé locale.

Des centaines de personnes ont été impliquées dans les efforts de sauvetage, mais la distribution de l’aide et des secours a été entravée par les coupures de courant, les routes bloquées et l’éloignement de la zone entourée par des eaux agitées et de hautes vagues, a détaillé le porte-parole de l’Agence nationale de gestion des catastrophes, Raditya Jati.

Les autorités collectaient toujours des informations sur l’ampleur des pertes et des dégâts dans les endroits touchés, a-t-il précisé.

Des photos publiées par l’agence montraient des sauveteurs, des policiers et des militaires emmenant les habitants dans des abris ainsi que des ponts coupés alors que les routes étaient couvertes de boue épaisse et de débris.

De graves inondations ont également été signalées à Bima, une ville de la province voisine, forçant près de 10 000 personnes à fuir, a indiqué M. Jati.

En janvier, 40 personnes sont mortes dans deux glissements de terrain dans la province de Java occidental.

– Par The Associated Press