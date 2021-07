Inondations importantes dans le centre de la Chine

PÉKIN — Le centre de la Chine est frappé par de lourdes inondations après des pluies inhabituellement abondantes.

Le réseau de métro de la ville de Zhengzhou a été inondé par des torrents d’eau. Un peu au nord, le mythique temple Shaolin connu pour ses moines maîtres d’arts martiaux a été lourdement touché.

On ne faisait pas état de victimes mardi, mais des images mises en ligne montraient des quartiers entiers sous au moins un mètre d’eau et des véhicules qui flottaient à la dérive.

Plus de 10 000 résidents de la province de Henan ont été déplacés vers des abris, selon l’agence de presse officielle Chine Nouvelle. La province est l’une des plus peuplées de Chine et un centre industriel et agricole important.

Certains sinistrés ont choisi de passer la nuit là où ils travaillent ou encore à l’hôtel.

Les responsables locaux rapportent la fermeture d’un poste électrique au centre-ville de Zhengzhou en raison de la pluie.

Les inondations ne sont pas rares en Chine en été, mais l’agrandissement des villes et la transformation des terres agricoles en banlieues a augmenté le coût de ces catastrophes.