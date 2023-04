Inondations: la vigilance demeure de mise, mais la tension a baissé

MONTRÉAL — La tension face aux risques d’inondation a baissé d’un cran dans le sud-ouest du Québec grâce à une météo favorable.

D’une part, les précipitations ont été inférieures à ce qui était initialement prévu en début de semaine et, d’autre part, la chute du mercure ralentit la fonte des neiges.

Aucune inondation majeure n’est rapportée au Québec ce mercredi et la Sécurité civile ne fait état que de cinq endroits où l’on retrouve des inondations moyennes.

Trois d’entre elles sont situées dans Lanaudière et ont été causées par le lac Maskinongé à Saint-Gabriel-de-Brandon, la rivière Ouareau à Rawdon et la rivière L’Assomption à Joliette.

Les deux autres sont le résultat de débordements de la rivière du Nord à Saint-Jérôme dans les Laurentides et de la rivière Saint-Charles à Québec.

On rapporte également 18 inondations mineures, principalement dans les régions de l’Outaouais, Montréal, Laurentides et Lanaudière et 22 autres rivières à travers la province sont sous surveillance.