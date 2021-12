Inondations: l’armée termine son travail en Colombie-Britannique

Le ministre de la Sécurité publique de la Colombie-Britannique remercie le personnel des Forces armées canadiennes et les partenaires provinciaux pour leur aide dans les interventions auprès des collectivités dévastées par les inondations.

Mike Farnworth a déclaré dans un communiqué que le déploiement militaire se termine vendredi après un mois d’aide à la suite de précipitations sans précédent qui ont provoqué des coulées de boue mortelles et des inondations dévastatrices.

Il y avait 748 personnes et neuf avions militaires affectés à l’aide aux inondations.

Leur travail comprenait le remplissage et la mise en place de sacs de sable pour protéger les maisons et les entreprises, la construction d’un barrage pour arrêter les dommages sur la route 1, et la livraison de plus de 31 000 kilogrammes de nourriture, de vaccins et d’autres fournitures à Kamloops, Chilliwack, Kelowna, Vernon et Merritt.

Avec l’amélioration des conditions, le ministre Farnworth indique que les efforts de rétablissement seront gérés par des entrepreneurs, des organisations non gouvernementales et un contingent spécialisé du service de gestion des feux de forêt de la région.

Mike Farnworth a également remercié les provinces de l’Ontario, du Manitoba, de la Saskatchewan et de l’Alberta pour leur soutien lors de la réponse initiale.

« Dans des moments comme ceux-ci, il est réconfortant de savoir que d’autres provinces et les Forces armées canadiennes sont là pour être appelées à aider », a déclaré le ministre Farnworth.

La ville de Princeton a reçu l’aide de l’armée. Le maire Spencer Coyne a déclaré que la recherche de logements d’hiver pour les résidents déplacés était sa priorité avec les efforts de rétablissement en cours.

Il a indiqué qu’environ 300 personnes de la région sont toujours touchées par un ordre d’évacuationet qu’environ un tiers d’entre elles auront besoin d’un hébergement.

« Nous voulons garder les gens dans la communauté », a-t-il déclaré. «Si nous bougeons les gens en dehors de la communauté, ils ne pourront pas travailler et cela ajoutera une autre couche de stress et d’obstacles à surmonter.»

L’approvisionnement en eau de la ville a été désinfecté et dès qu’il fournira deux semaines de résultats de test négatifs, un ordre de non-consommation sera abandonné pour être remplacé par un ordre de faire bouillir l’eau.

Les solutions de logement cibleront non seulement les résidents de Princeton, mais aussi ceux des communautés environnantes comme Tulameen, Coalmont et le secteur le long de l’autoroute 3, a-t-il déclaré.

Cependant, la pandémie de COVID-19 a créé des défis, les logements collectifs n’étant plus recommandés. Sans beaucoup de chambres d’hôtel ou de motel disponible, il a déclaré que la communauté cherchait à installer une sorte de camp dans son parc industriel.

«Nous avons de l’eau, des égouts, de l’électricité, qui pourraient être acheminés vers les bâtiments, puis mis en place temporairement, afin que les gens puissent avoir un endroit où aller et rester dans la communauté.»

Le plus gros défi en ce moment est le financement, a déclaré le maire Coyne. Une demande a été envoyée au programme provincial de gestion des urgences et la communauté peut également se tourner vers le programme d’aide au logement en fonction de la réponse.

«Nous avançons à la vitesse du gouvernement», a-t-il déclaré, ajoutant qu’il pensait que tout le monde faisait de son mieux pour que cela fonctionne.

Le programme d’aide au logement n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires et le programme provincial de gestion des urgences a déclaré dans un communiqué qu’il discutait activement des besoins de rétablissement de la ville avec le maire, «et continue de soutenir les personnes évacuées de Princeton avec des services de logement et de soutien d’urgence pendant que nous recherchons des soutiens à plus long terme ».