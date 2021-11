Inondations: Le CP espère reprendre du service en C.-B. la semaine prochaine

Le Chemin de fer Canadien Pacifique a l’intention de rétablir d’ici le milieu de la semaine prochaine son service sur les voies emportées dans le sud de la Colombie-Britannique dans la foulée des pluies torrentielles et des coulées de boue qui ont paralysé la circulation ferroviaire.

Le transporteur a indiqué vendredi que des équipes travaillaient 24 heures sur 24 pour réparer l’infrastructure endommagée sur le corridor du CP entre Vancouver et Kamloops, avec environ 20 sections de voie dégagées ou réparées jusqu’à présent.

De son côté, la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada a dit s’attendre à ce que les travaux de réparations se poursuivent «au moins jusqu’à la semaine prochaine».

Depuis dimanche, les pannes de voies ont perturbé le transport des marchandises vers et depuis le plus grand port du pays à Vancouver, alors même que les pépins des chaînes d’approvisionnement mondiales provoquent déjà des pénuries persistantes.

L’autorité portuaire de Vancouver Fraser a déclaré cette semaine qu’aucun trafic ferroviaire ne pouvait actuellement circuler entre Vancouver et Kamloops, y compris sur les lignes du Canadien National (CN).

Cependant, le port de Prince Rupert a indiqué qu’il n’était pas affecté par l’événement météorologique, qui a vu des glissements de terrain et des inondations balayer des sections de l’autoroute et submerger des parties d’Abbotsford et d’autres villes.

Le CP dit travailler avec les autorités provinciales pour coordonner la livraison des matériaux essentiels, de l’équipement, de la nourriture et du carburant, et participe aux efforts pour restaurer les autoroutes inondées en collaboration avec le ministère des Transports.

Les coulées de boue déclenchées par la «rivière atmosphérique» qui s’est abattue sur la Colombie-Britannique le week-end dernier ont renversé des wagons du CP et au moins une locomotive dans le canyon du Fraser, près de Hope, laissant les moyens de transport de plus de 100 tonnes en partie enfouis sous des troncs d’arbres et de la terre.

«Les travaux se poursuivront tout au long du week-end et, à moins de problèmes imprévus, nous estimons actuellement que le service sera rétabli en milieu de semaine», a affirmé la porte-parole du CP, Salem Woodrow, dans un communiqué envoyé par courrier électronique.

Le CN a indiqué qu’il travaillait avec des clients et le Port de Prince Rupert pour utiliser la capacité disponible.

«Le trafic vers le sud de la Colombie-Britannique, le trafic partant de Vancouver vers le nord et l’est, ainsi que le trafic vers Vancouver en provenance de l’est et du nord de Kamloops est toujours affecté par la situation», a précisé le porte-parole Matthieu Gaudreault dans un courriel.

