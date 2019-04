Inondations: le nombre de sinistrés augmente toujours, mais la pointe approche

MONTRÉAL — Comme prévu, le nombre de sinistrés a continué d’augmenter au cours des dernières heures, mais devrait se stabiliser bientôt.

Les prévisions d’Environnement Canada ne font état que de précipitations relativement faibles et passagères pour les prochains jours dans le corridor inondé, soit de l’Outaouais à Chaudière-Appalaches.

Les experts de la sécurité publique affirment depuis quelques jours déjà que la pointe est attendue ce mardi ou mercredi, après quoi les niveaux d’eau devraient cesser d’augmenter et commencer à redescendre, quoique ce mouvement est déjà commencé en plusieurs endroits.

Le dernier bilan émis à 9h00 mardi, fait état de 1418 personnes évacuées, 3152 résidences inondées et 1869 résidences isolées, c’est-à-dire qu’elles ne sont pas inondées, mais ne peuvent être rejointes en raison de voies d’accès inondées ou de glissements de terrain.

La Beauce demeure — et de loin — la région la plus sévèrement affectée à la suite du débordement historique de la rivière Chaudière, alors qu’on y compte 867 personnes évacuées, 1863 résidences inondées et 80 autres isolées.

Inondations majeures

Lac des Deux Montagnes,à Pointe-Calumet, en hausse

Lac des Deux Montagnes, à la Baie Quesnel, en baisse

Lac des Deux Montagnes, à la Baie de Rigaud, en baisse

Rivière Chaudière, en aval du barrage Mégantic, en hausse

Inondations moyennes

Fleuve Saint-Laurent, à Trois-Rivières, en baisse

Lac des Deux Montagnes, à Sainte-Anne-de-Bellevue, en hausse

Lac des Deux Montagnes, à Terrasse-Vaudreuil, en baisse

Lac Louise, à Weedon, en hausse

Lac Maskinongé, à Saint-Gabriel-de-Brandon, en hausse

Rivière Chaudière, au nord du pont-route 171 à Scott, en baisse

Rivière de la Petite Nation, à 1,6 km en amont de Ripon, en hausse

Rivière des Mille-Îles, à Bois-des-Filion, en hausse

Rivière du Nord, en amont du pont du CN à Saint-Jérôme, en baisse

Rivière du Nord, en aval du pont du CP à Sainte-Agathe-des-Monts, en baisse

Rivière L’Assomption, au pont-route 158 à Joliette, en hausse

Rivière Rouge, en amont de la chute McNeil, en baisse

Rivière Saint-Charles, en amont de la Lorette, en baisse

Inondations mineures

Fleuve Saint-Laurent, à Lanoraie, en baisse

Fleuve Saint-Laurent, à Bécancour, en hausse

Fleuve Saint-Laurent, à Port-Saint-François, en baisse

Fleuve Saint-Laurent, à Sorel, en baisse

Lac Aylmer, au quai de Stratford, en baisse

Lac Memphrémagog, à Memphrémagog, en hausse

Lac Saint-Louis, à Sainte-Anne-de-Bellevue, en hausse

Rivière Bécancour, en amont de la rivière Palmer, en baisse

Rivière Chaudière, au pont-route 218 à Saint-Lambert-de-Lauzon, en baisse

Rivière Chaudière, au pont-route 216 à Sainte-Marie, en baisse

Rivière des Mille Îles, en amont du barrage du Grand-Moulin à Deux-Montagnes, en hausse

Rivière des Mille Îles, en aval du barrage du Grand-Moulin à Deux-Montagnes, en hausse

Rivière des Outaouais, à Ottawa, au parc Britannia, en baisse

Rivière des Outaouais, à la marina de Hull, en baisse

Rivière des Prairies, à la tête des rapides du Cheval Blanc, en hausse

Rivière des Trois-Pistoles, en amont du pont-route 132, en hausse

Rivière du Diable, en amont du pont de la route 117, en hausse

Rivière du Loup, au pont-route à Saint-Joseph-de-Kamouraska, en baisse

Rivière du Nord, au pont de la route 148 à Lachute, en hausse

Rivière Etchemin, au pont-route 173 à Saint-Henri-de-Lévis, en baisse

Rivière Famine, en amont du pont-route 173 à Saint-Georges, en baisse

Rivière Maskinongé, au pont du CN près de Sainte-Ursule, en baisse

Rivière Mastigouche, en aval du lac Sainte-Rose, en baisse

Rivière Matawin, en aval du pont-route 131 à Saint-Michel-des-Saints, en hausse

Rivière Nelson, au pont de l’autoroute 573, secteur Val-Bélair à Québec, en baisse

Rivière Noire, en amont du pont-route à Sainte-Émélie-de-l’Énergie, en baisse

Rivière Ouareau, à la tête des chutes Dorwin, en baisse

Rivière Picanoc, sur le chemin du Lac-Cayamant à Gracefield, en baisse

Rivière Saint-François, au lac Aylmer à Weedon, en baisse

Rivière Saint-François, en aval du barrage Aylmer, en baisse

Rivières et plans d’eau sous surveillance

Rivière Du Loup, Fleuve Saint-Laurent (à Montréal, près du boulevard LaSalle, à Saint-François, à Varennes), Lac Champlain (dans la baie Missisquoi à Saint-Arnand, Rouses Point), Lac Massawipi, Lac Mégantic, Rivière Beaurivage à Saint-Étienne, Rivière Bécancour à Madington, Rivière Chaudière (au barrage Sartigan, au pont-route 108 à Beauceville, au pont-route 271 à Saint-Georges), Rivière des Outaouais (au quai Masson), Rivière du Lièvre (à Lac-Saint-Paul), Rivière Gatineau (au pont du boulevard Fournier), Rivière l’Assomption (à Saint-Charles-Borromée, à Sainte-Mélanie), Rivière Ouelle (près de Saint-Gabriel-de-Kamouraska) Rivière Richelieu (à Carignan, à Saint-Jean-sur-Richelieu, à Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix), Rivière Saint-François (en aval de la centrale de Weedon)