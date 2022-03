Inondations : les ministres provinciaux élaborent un programme national d’assurance

OTTAWA — Les ministres provinciaux et territoriaux responsables de la planification d’urgence et le ministre fédéral de la Protection civile travaillent au lancement d’un nouveau programme national d’assurance contre les inondations pour protéger les propriétaires dans les zones inondables à haut risque.

Un groupe de travail composé de dirigeants provinciaux et territoriaux et de représentants du Bureau d’assurance du Canada devrait publier un rapport final sur le programme plus tard ce printemps après deux ans de travail.

Lors d’une réunion régulière entre les ministres jeudi, l’accent a été mis principalement sur l’atténuation des impacts du changement climatique après une année de vagues de chaleur, d’incendies de forêt et d’inondations à travers le pays.

Lundi, le ministre fédéral de la Protection civile, Bill Blair, a conclu une tournée de communautés en Colombie-Britannique qui ont subi des inondations dévastatrices en novembre dernier, notamment Abbotsford et Merritt, où certaines personnes n’ont toujours pas pu retourner chez elles.

M. Blair a déclaré qu’avec la fréquence et les coûts de nettoyage des catastrophes naturelles qui augmentent en raison du changement climatique, les communautés devront également prendre des décisions difficiles sur l’endroit où reconstruire à l’avenir.

Ces décisions seront guidées par un nouveau portail que le gouvernement est en train de créer pour permettre aux gens de voir une cartographie détaillée et mise à jour des inondations de tout le pays.

Le gouvernement fédéral a mis de côté 5 milliards $ au cours de cet exercice pour sa part des coûts dans le cadre des accords d’aide financière en cas de catastrophe pour aider la Colombie-Britannique à se remettre des inondations.