Inquiétudes au Nigéria à l’égard des humanitaires à la suite d’attaques

LAGOS, Nigéria — Des extrémistes islamiques présumés ont attaqué les bureaux de plusieurs groupes humanitaires internationaux en y mettant le feu. Une situation qui ravive les inquiétudes quant à la sécurité des travailleurs humanitaires dans le nord-est du Nigéria qui est assiégé.

Il n’y a pas eu de revendication immédiate de responsabilité pour les attaques de samedi soir dans la ville de Damasak, mais les soupçons sont immédiatement tombés sur une faction d’extrémistes alignés sur le groupe État islamique. L’année dernière, les militants ont averti les Nigériens qu’ils deviendraient des cibles avec les étrangers s’ils épaulaient les groupes d’aide internationaux ou l’armée.

Edward Kallon, coordonnateur résident des Nations Unies et coordonnateur de l’action humanitaire au Nigéria, a exprimé son inquiétude pour les civils et les travailleurs humanitaires dimanche à la suite de l’attaque nocturne.

«Les opérations humanitaires à Damasak seront réduites en raison de la violente attaque, qui affectera le soutien à 8800 personnes déplacées à l’intérieur du pays et à 76 000 personnes dans la communauté hôte qui y reçoivent une aide humanitaire et une protection», a détaillé M. Kallon dans un communiqué.

Le Conseil norvégien pour les réfugiés a mentionné que l’attaque «mettait en péril [son] travail et menaçait la vie de nombreux travailleurs humanitaires».

«Heureusement, nos cinq membres du personnel restés à Damasak s’en sont sortis indemnes. Cependant, les auteurs ont réussi à incendier notre maison d’hôtes et à détruire des fournitures de secours vitales, y compris des véhicules utilisés pour acheminer l’aide», a déploré le directeur national du groupe humanitaire, Eric Batonon.

Les autorités locales ont indiqué que les insurgés avaient également volé de la drogue dans un hôpital de Damasak et une ambulance, mais avaient été empêchés de mettre le feu au bâtiment.

Une insurrection visant à établir un État islamique dans le nord-est du Nigéria dure maintenant depuis plus d’une décennie.

Les militants de Boko Haram et du groupe connu sous le nom d’ISWAP ciblent fréquemment les centres humanitaires dans le nord-est du Nigéria. L’attaque de Damasak est la quatrième contre la ville et ses environs cette année et la deuxième attaque contre des humanitaires au cours des deux derniers mois dans cette région du pays.

– Par Sam Olukoya, The Associated Press