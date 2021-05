Institut Philippe-Pinel: plan de mutinerie déjoué selon le syndicat des employés

MONTRÉAL — Le syndicat des employés de l’Institut Philippe-Pinel, à Montréal, affirme qu’un plan de mutinerie dans une unité dédiée aux adolescents à haut risque de comportements violents a été découvert le 22 avril dernier.

Selon le syndicat, six adolescents ont été impliqués. Des armes improvisées et des courroies de fortune avaient été mises de côté en prévision d’une prise d’otage qui aurait mené à une tentative d’évasion, selon le communiqué émis par le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP).

Le syndicat affirme qu’à la suite d’enquêtes sur des incidents comparables survenus à l’Institut Philippe-Pinel en 2011 et en 2018, l’Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail du secteur affaires sociales (ASSTSAS) avait émis des protocoles à appliquer aux incidents futurs. Ces protocoles prévoient notamment la tenue dans les 72 heures d’un débriefing complet dans un cadre paritaire entre employeur et employés.

Dans le cas du récent plan de mutinerie, le syndicat signale que le débriefing a été tenu après les 72 heures et qu’il a pris la forme d’une séance d’information à sens unique et non d’une véritable séance de travail paritaire.

Le 26 avril, le syndicat a déposé une plainte à la CNESST pour signaler une dérogation aux protocoles.

La présidente de la section locale 2960 du SCFP qui représente les quelque 700 employés de l’Institut Philippe-Pinel, Marie-Eve Desormeaux, affirme que les syndiqués perdent confiance en la capacité de l’employeur de les protéger, ce qui cause des démissions et alimente le cercle vicieux de la pénurie de personnel. Il s’agit, selon elle, de pertes d’expertise.

L’Institut Philippe-Pinel est un hôpital universitaire offrant des services surspécialisés en psychiatrie légale. Ses missions sont multiples; elles comprennent notamment l’évaluation et le traitement de patients présentant un risque élevé de comportements violents, la garde et le traitement des accusés reconnus non criminellement responsables, dont ceux déclarés à haut risque et ceux déclarés inaptes à subir leur procès, de même que la garde et le traitement des adolescents qui présentent un risque très élevé pour la sécurité publique.