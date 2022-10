Insurrection du Capitole: plus de sept ans de prison pour un émeutier

Un homme du Tennessee qui a empoigné un policier et l’a tiré dans une foule d’émeutiers lors de l’insurrection du Capitole des États-Unis, en janvier 2021, a été condamné jeudi à plus de sept ans de prison.

L’individu, Albuquerque Cosper Head, a refusé de s’adresser au tribunal avant que la juge Amy Berman Jackson ne l’envoie derrière les barreaux pour sept ans et six mois. Il sera ensuite assujetti à une liberté supervisée de trois ans.

La juge Jackson a dit que Head, qui a un long casier judiciaire et compte environ 45 arrestations à son actif, s’est rendu coupable «de certains des gestes les plus sombres commis pendant les jours les plus sombres de notre nation».

La peine imposée à Head est six mois plus courte que la peine maximale permise dans son cas. C’est aussi la deuxième peine la plus longue imposée jusqu’à présent à un émeutier du Capitole.

Selon les procureurs fédéraux, Head s’était rendu coupable de certaines des violences les plus barbares lors de l’insurrection, attaquant à de multiples reprises les policiers qui défendaient l’accès à la Lower West Terrace du Capitole.

Le policier Michael Fanone était sur la ligne de front quand Head l’a empoigné et a crié aux autres émeutiers, «J’en tiens un!». Head a enroulé ses bras autour du cou de M. Fanone et l’a tiré dans la foule à l’extérieur du tunnel, selon les procureurs.

«Il était votre proie. Il était votre trophée», a dit la juge Jackson à l’homme de 43 ans.

Head a immobilisé M. Fanone pendant que d’autres émeutiers le frappaient. Ils lui ont administré des décharges avec un pistolet à impulsion électrique à la base du crâne pendant l’agression, qui a été filmée par la caméra corporelle du policier.

Lors de l’audience de jeudi, M. Fanone a raconté avoir été victime d’une crise cardiaque et d’un traumatisme cérébral lors de l’agression, ce qui lui a ultimement coûté sa carrière.

D’autres émeutiers ont été accusés d’avoir agressé M. Fanone, dont un homme de l’Iowa, Kyle Young, qui a immobilisé M. Fanone pendant que d’autres criaient «Tuez-le!» et «Prenez son arme!». La juge Jackson lui a imposé une peine de sept ans et deux mois de prison le mois dernier.

Deux autres hommes, dont celui qui aurait utilisé le pistolet à impulsion électrique, devraient subir leur procès l’an prochain.

Environ 900 personnes sont accusées de crimes fédéraux en lien avec l’émeute du 6 janvier 2021. Plus de 430 d’entre elles ont plaidé coupables. Plus de 300 ont reçu leur peine, dans environ la moitié des cas une incarcération allant de sept jours à dix ans de prison.

Plus d’une centaine de policiers ont été blessés lors de l’émeute du Capitole.