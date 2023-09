Intégration des immigrants: la Commission de la construction mènera une consultation

MONTRÉAL — La Commission de la construction du Québec va tenir cet automne une consultation sur l’intégration des minorités visibles et des immigrants dans l’industrie de la construction.

Elle l’a annoncé dans sa plus récente édition du bulletin «Bâtir automne 2023». Cette consultation lui permettra ensuite d’élaborer un «plan d’inclusion» des personnes immigrantes et des minorités visibles dans les chantiers de construction.

«Les dernières statistiques démontrent que les personnes immigrantes et les minorités visibles sont sous-représentées dans l’industrie de la construction», rapporte-t-elle.

«L’industrie a tout à gagner à diversifier sa main-d’œuvre. Les études le démontrent: une organisation est plus innovante, pérenne et productive quand elle réussit à diversifier son personnel et à faire de la place à des idées et à des expertises variées et complémentaires», ajoute la CCQ

La Commission invite ceux qui ont des expériences à ce sujet à relater ou un intérêt pour le sujet à communiquer avec l’association patronale de leur secteur, afin que celle-ci porte leur voix.

Depuis quelques années déjà, la CCQ déploie des efforts pour attirer et retenir des clientèles qui sont sous-représentées dans l’industrie.

Ça a été le cas pour l’inclusion des femmes. L’industrie s’est dotée d’un Programme d’accès à l’égalité, avec la participation des employeurs et des organisations syndicales, qui a permis de réaliser certains progrès.

En 2022, ce sont finalement 7218 femmes qui avaient travaillé dans un chantier de construction, «un nombre record», selon la CCQ. À titre de comparaison, il y en avait eu 6250 en 2021.

Bien que ce nombre de 7218 semble impressionnant à première vue, cela représente dans les faits seulement 3,65 % de la main-d’oeuvre totale dans l’industrie.

La Commission a aussi brossé un portrait de l’intégration des Premières Nations et des Inuits dans l’industrie. En juin dernier, la CCQ faisait savoir que l’industrie de la construction comptait en 2022 près de 1500 travailleurs issus des Premières Nations ou Inuits, soit 0,76 % de l’ensemble des travailleurs dans l’industrie.

Il s’agissait alors d’une «part record de l’ensemble des salariés de l’industrie», avait souligné la CCQ lors de la Journée nationale des peuples autochtones. La CCQ s’est donné comme objectif d’atteindre pour eux 1 % de l’ensemble de la main-d’oeuvre.