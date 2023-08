Intelligence artificielle en enseignement supérieur:les profs veulent de la formation

MONTRÉAL — Avec l’intelligence artificielle qui prend de plus en plus de place, les professeurs de cégep et les chargés de cours ont besoin de formation en la matière, croit la présidente de la CSN, Caroline Senneville.

Alors que la rentrée approche dans les établissements d’enseignement supérieur, ces professeurs manquent d’outils en matière d’intelligence artificielle, pour détecter le plagiat dans les travaux, par exemple, mais aussi pour être plus à l’aise dans un secteur en développement.

En entrevue mardi, la présidente a dit croire qu’un guide des bonnes pratiques en la matière serait aussi une bonne idée. Car les professeurs tiennent à leur autonomie professionnelle et ne veulent pas que tout soit dicté par le ministère. Et l’intelligence artificielle n’est pas qu’un inconvénient potentiel, elle peut aussi être un outil pédagogique intéressant, a-t-elle fait valoir.

Ces professeurs veulent un comité de travail sur la question auquel ils pourraient prendre part.

Mme Senneville note que le ministère de l’Enseignement supérieur a tenu une journée de réflexion à ce sujet, à la mi-mai. «C’était déjà un premier bon pas, mais depuis ce temps-là, on est un peu en attente: est-ce qu’il y a un échéancier des travaux? Est-ce qu’il y a un plan de match? Ce qu’on aimerait avoir, c’est un comité permanent», a-t-elle expliqué.