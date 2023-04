Intense chasse à l’homme au Mississippi; un fuyard serait mort

JACKSON, Miss. — Une intense chasse à l’homme se poursuivait mercredi au Mississipi, où les forces de l’ordre tentaient de retrouver quatre hommes qui se sont enfuis de prison le week-end dernier.

Un des fuyards semble avoir perdu la vie après s’être barricadé dans une maison en flammes à Conway, au Mississippi. Le suspect de 22 ans, Dylan Arrington, avait précédemment ouvert le feu contre un policier, le blessant à la jambe.

Arrington est aussi soupçonné d’avoir abattu, tôt mercredi matin, un pasteur de 61 ans, Anthony Watts, qui s’était arrêté sur l’autoroute 55, à Jackson, pour porter secours à un motocycliste en détresse. Arrington aurait ensuite pris la fuite à bord de la camionnette de la victime.

Le shérif du comté de Leake, Randy Atkinson, a dit à la presse locale qu’Arrington a été localisé tôt mercredi matin, et que la situation a été «résolue» environ deux heures plus tard. Il n’a pas fourni plus de détails.

Les responsables ont conseillé aux résidants de la région de verrouiller leurs portes et de ne pas laisser d’armes ou de clés en vue dans leur véhicule.

Plusieurs agences, dont le U.S. Marshals Service et le Mississippi Bureau of Investigation, participent à la traque.

Trois autres hommes ― Casey Grayson, Corey Harrison et Jerry Raynes ― courent toujours. Les quatre fugitifs s’étaient possiblement cachés sur le toit de la prison avant de s’évader et de se séparer.

Les quatre individus étaient incarcérés pour différents crimes, mais principalement pour vol.

Un véhicule des travaux publics du comté de Hinds apparemment volé par l’un des fuyards a été retrouvé près de Houston. Une camionnette Chevy Silverado pourrait aussi avoir été volée en lien avec cette évasion.

La prison dont les quatre hommes se sont enfuis était dans la mire des responsables en raison de multiples problèmes, notamment un éclairage défectueux, des portes de cellules impossibles à verrouiller et des gardiens qui dormaient pendant qu’ils étaient en devoir.