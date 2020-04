Interdiction de feux à ciel ouvert dans deux régions à cause de la COVID-19

QUÉBEC — La pandémie de COVID-19 pousse le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs à interdire de faire des feux à ciel ouvert en forêt ou à proximité dans deux régions du Québec, dès jeudi matin.

Le ministère motive sa décision par l’importance de préserver la capacité opérationnelle de la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) et des différents services incendies municipaux en période de pandémie.

Les régions touchées par la décision sont celles de la Montérégie et de l’Estrie. Elles regroupent notamment les territoires de Sherbrooke, Brome-Missisquoi, du Haut-Richelieu et de la Vallée-du-Richelieu, de Longueuil et de Beauharnois-Salaberry.

Selon la Société de protection des forêts contre le feu, aucun incendie n’est présentement en activité au Québec.

Depuis le début de la saison de protection, neuf incendies de forêt ont touché 0,3 hectare. La moyenne des dix dernières années à la même date est de 17 feux pour une superficie de 8,9 hectares.