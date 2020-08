Internet: Bains garde un oeil sur le CRTC qui examine une de ces décisions

OTTAWA — Le gouvernement fédéral se dit préoccupé par les effets d’une décision réglementaire controversée du CRTC sur les investissements dans les réseaux de télécommunication du Canada, en particulier dans les régions rurales et éloignées.

Toutefois, le conseil des ministres n’a pas l’intention d’intervenir dans l’examen entrepris par le CRTC sur sa propre décision au sujet des tarifs internet de gros, a indiqué le ministre de l’Industrie Navdeep Bains, samedi.

«Notre gouvernement travaille fort pour que tous les Canadiens aient accès à internet haute vitesse, a déclaré M. Bains, par voie de communiqué. Nous invitons toutes les parties à coopérer à l’examen en cours de la décision relative aux tarifs internet de gros que mène le CRTC afin qu’il puisse en arriver à une conclusion en temps utile qui procurera plus de certitude à toutes les parties concernées.»

La décision rendue le 15 août 2019 avait été saluée par les fournisseurs de services internet indépendants du Canada, mais dénoncée par les grandes entreprises de téléphonie et de câblodistribution pour qui les tarifs sont beaucoup trop bas.

Chaque partie a tenté au cours de la dernière année de convaincre le gouvernement du bien-fondé de leurs arguments. Elles se sont affrontées devant la Cour d’appel fédérale et devant le CRTC.

Le communiqué du ministre — qui n’était pas disponible pour commenter — laisse entendre, sans le dire ouvertement, que le CRTC doit réfléchir aux motifs qui l’ont poussé à prendre cette décision.

«Suivant cet examen, le gouverneur en conseil considère que les tarifs ne répondent pas adéquatement dans tous les cas aux attentes fixées dans les objectifs de politiques du cadre réglementaire sur les services de gros, et est préoccupé du fait que cela pourrait nuire aux investissements dans des réseaux de grande qualité, en particulier dans les régions rurales et éloignées», a souligné M. Bains.

Selon Bell, Telus et un consortium de câblodistributeurs dont font partie Vidéotron et Cogeco Communication, le CRTC a outrepassé son autorité en réduisant les tarifs de capacité de gros jusqu’à 43 % et les tarifs d’accès jusqu’à 77 %.

Leurs clients de gros — étiquetés «revendeurs» par leurs détracteurs et «indépendants» par leurs partisans — soutiennent que la décision du CRTC mettrait fin à des années de surfacturation par les grands transporteurs.

Il ne juge pas nécessaire «de lui renvoyer [la décision] pour examen», puisque le CRTC est en train de la réviser. Il ajoute toutefois qu’il surveillera attentivement le processus «afin de veiller à ce que nos cadres réglementaires comportent les incitatifs adéquats, propres à stimuler les investissements et les choix concurrentiels».

M. Bains a exhorté toutes les parties à coopérer avec le processus d’examen du CRTC pour parvenir à une conclusion rapide.

«Notre gouvernement reconnaît que l’accès à des services internet haute vitesse de qualité et à prix abordable est devenu une nécessité pour tous les Canadiens, où qu’ils habitent», a-t-il dit.

Le ministre a rappelé que la pandémie actuelle a fait ressortir encore davantage l’importance de la connectivité. «Les investissements faits par le gouvernement dans des réseaux de qualité, particulièrement dans les communautés rurales et éloignées, sont essentiels pour veiller à ce que tous les membres de la population canadienne aient un accès équitable au numérique. L’accès équitable implique aussi que celui-ci doit être offert à des prix équitables que les Canadiens sont en mesure de payer.»

