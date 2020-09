Internet en région: Ottawa veut accélérer son plan de connectivité

TORONTO — Le plan du gouvernement Trudeau pour relancer l’économie après la pandémie reprend sa promesse d’assurer que toutes les régions du Canada aient un accès à internet haute vitesse.

Le discours du Trône lu mercredi à Ottawa prévoit que le gouvernement fédéral intensifiera ses efforts pour garantir aux Canadiens des régions rurales un meilleur accès à ce nerf de la guerre en télécommunications. Le gouvernement soulignait que depuis six mois, bien des gens ont commencé à travailler de la maison, à suivre leurs cours chez eux, à magasiner en ligne et à accéder aux services du gouvernement à distance. «Il est donc plus important que jamais que tous les Canadiens aient accès à internet», indiquait-on.

«Le gouvernement accélérera le calendrier de mise en oeuvre de la connectivité et reverra à la hausse les ambitions du Fonds pour la large bande universelle afin que les Canadiens de toutes les régions aient accès à internet haute vitesse.»

Comme pour la plupart des discours du Trône, celui-ci constitue un aperçu général des plans du gouvernement, qui sont en plus soumis au statut minoritaire des libéraux à la Chambre des communes depuis les élections de 2019.

Le plus récent budget libéral, publié il y a maintenant un an et demi, en mars 2019, indiquait que le Fonds pour la large bande universelle d’un milliard de dollars — l’une des nombreuses initiatives visant à étendre le service internet haute vitesse dans tout le pays — se concentrerait sur la construction de nouvelles infrastructures de base pour les communautés mal desservies.

Le Fonds représentait la plus grande partie de l’engagement du budget de dépenser jusqu’à 1,7 milliard $ sur 13 ans pour des initiatives internet à haute vitesse, y compris 600 millions $ pour les satellites qui peuvent desservir les collectivités les plus éloignées du Canada.

Or, ce budget a été déposé un an avant le grand confinement de mars 2020. L’industrie canadienne des télécommunications a depuis été généralement saluée, notamment par le gouvernement, pour sa capacité de s’adapter rapidement et de maintenir ses activités pendant la pandémie.

Mais les libéraux s’étaient également engagés à pousser les plus grandes entreprises de télécommunications canadiennes à réduire leurs frais de service sans fil. La promesse, faite l’année dernière alors que le gouvernement Trudeau positionnait sa campagne de réélection, est devenue plus difficile à tenir pour un gouvernement minoritaire.

De plus, les grands fournisseurs de services internet du Canada se sont opposés à une décision du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, en août 2019, qui réduisait ce qu’ils pouvaient facturer à leurs clients grossistes indépendants.

Ces tarifs réduits, contestés en appel, ne sont toujours pas en vigueur, mais les gros joueurs de l’industrie ont plaidé à plusieurs reprises qu’ils auraient moins d’argent pour construire des infrastructures dans les régions rurales et éloignées s’ils devaient réduire leurs tarifs aux plus petits grossistes.

Entreprises dans cette dépêche: (TSX:BCE, TSX:RCI.B, TSX:T)