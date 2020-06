Intimidation et violence à l’école: un nouveau guide est créé pour aider les parents

MONTRÉAL — Un nouveau guide sur la violence et l’intimidation en milieu scolaire vient d’être confectionné «par des parents, pour les parents».

La Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) a procédé jeudi au lancement de ce nouvel outil qui vise à aider les parents d’enfants intimidés ou de ceux qui intimident.

Confrontés à cette difficile situation, les parents se retrouvent parfois au bout de leurs ressources.

«Les parents ne savent pas toujours à quelle porte cogner», a indiqué lors de la présentation Kévin Roy, le président de la FCPQ.

Le guide vise à les aider à réagir et à intervenir auprès de leurs jeunes, à les accompagner et à les informer de leurs droits avec une démarche décrite étape par étape. Il explique notamment comment soutenir les enfants qui sont les instigateurs de la violence et de l’intimidation afin qu’ils mettent fin à leurs comportements.

Il explique aussi comment reconnaître les signes qui peuvent indiquer qu’un enfant est victime d’intimidation et explique différentes situations qui peuvent se produire à l’école.

Le guide donne aussi des conseils aux parents dont l’enfant est témoin d’intimidation, et comment aborder le sujet avec le personnel scolaire.

Il a été réalisé en allant chercher différentes expertises: celles des parents, des écoles et du milieu communautaire, a-t-il été expliqué lors de la présentation.

Le FCPQ a remercié le ministère de la Famille du Québec pour le financement qui a servi à la réalisation du guide.

Il est gratuit et accessible en ligne sous le lien: https://www.fcpq.qc.ca/fr/bonnes-pratiques