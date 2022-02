Invasion de l’Ukraine: la ministre Joly réprimande l’ambassadeur russe au Canada

OTTAWA — La ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a convoqué l’ambassadeur de la Russie au Canada pour le semoncer après l’invasion de l’Ukraine par son pays.Parallèlement, le premier ministre Justin Trudeau s’apprête à faire le point sur la situation en Ukraine.

Le bureau de la ministre a déclaré à La Presse Canadienne que l’ambassadeur Oleg V. Stepanov a rencontré Mme Joly au siège d’Affaires mondiales Canada, où elle a condamné «dans les termes les plus forts possibles l’attaque flagrante de la Russie contre l’Ukraine». La ministre Joly a déclaré à M. Stepanov que la Russie avait violé la souveraineté, l’intégrité territoriale et l’indépendance de l’Ukraine.

Peu de temps après que La Presse Canadienne a obtenu ces informations, le Bureau du premier ministre a annoncé un point de presse prévu à 13h. M. Trudeau sera accompagné de la vice-première ministre, Chrystia Freeland, de la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, et de la ministre de la Défense, Anita Anand.

Plus tôt dans la journée, le ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, a mentionné que de «graves conséquences» attendent Moscou pour son «agression injustifiée».

«Outre les sanctions très importantes et sévères que nous avons déjà imposées à la Russie, ainsi que notre engagement militaire à être présents dans la région face à ces attaques contre l’Ukraine, nous allons prendre des mesures supplémentaires pour arrêter l’agression injustifiée de la Russie», a affirmé M. Mendicino, lors d’une conférence de presse pour annoncer un soutien financer à un organisme de Montréal.

Le premier ministre Justin Trudeau participait, dès 9h, à une réunion avec les dirigeants des pays du G7, selon son agenda public.

Mercredi soir sur Twitter, M. Trudeau a condamné l’invasion et a exhorté la Russie «à mettre fin immédiatement à toute action hostile et provocatrice contre l’Ukraine. Il l’appelle également à retirer du pays la totalité de ses forces militaires».

Le premier ministre a précisé dans sa déclaration que le Canada travaillera avec l’OTAN et ses alliés «afin d’apporter une réponse collective à ces actes irresponsables et dangereux, notamment par l’imposition d’importantes sanctions».

Le ministre Mendicino a indiqué qu’une gamme de sanctions économiques et diplomatiques est envisagée contre la Russie.

Questionné sur les représailles que pourrait subir le Canada de la part de la Russie à la suite de sanctions,l’élu fédéral s’est montré confiant.

«Nous sommes en alerte maximale. Nous sommes prêts. Nous avons un appareil de sécurité nationale et d’autres outils à notre disposition pour nous assurer que nous pouvons protéger les intérêts canadiens ici et à l’étranger, et nous réagirons rapidement et fermement au besoin pour protéger ces intérêts canadiens», a-t-il déclaré.

De nombreuses réactions

Le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, a appelé à des sanctions immédiates «les plus sévères imaginables» pour arrêter les violences menées par le président Vladimir Poutine.

«Il faut étouffer l’économie russe carrément, sans cela, il ne reculera pas. Il faut le faire au point où son amitié toute récente et probablement éphémère avec la Chine ne suffira pas à compenser parce que sur une base purement militaire, il n’y a jamais d’avenir», a déclaré M. Blanchet, de passage à Québec pour rencontrer le maire Bruno Marchand.

Selon le chef bloquiste, il faut d’abord sortir les Russes de l’Ukraine avant d’envisager d’accueillir des réfugiés ukrainiens au Canada.

Le chef néo-démocrate Jagmeet Singh a plutôt invité Ottawa à tout faire en son possible pour accueillir ceux qui tentent de fuir la zone de conflit.

«On doit éviter ce qui s’est passé avec l’Afghanistan où les gens ont essayé de partir du pays, mais ils n’ont pas eu les moyens d’arriver parce que le système était trop compliqué. On doit avoir un système simple pour accueillir les gens qui veulent quitter (l’Ukraine) en ce moment terrible», a-t-il dit au cours d’un point de presse.

De leur côté, les conservateurs ont diffusé une déclaration écrite de leur cheffe intérimaire, Candice Bergen, qui condamne «l’agression méprisable» menée par Vladimir Poutine.

« Les autocrates comme Poutine doivent être et seront jugés sévèrement. Les conservateurs sont prêts à défendre l’ordre international fondé sur des règles contre ces graves violations du droit international », a ajouté Mme Bergen.

Les réactions ne sont pas seulement venues de la part des partis d’opposition aux Communes.

L’ambassadeur canadien aux Nations unies, Bob Rae, a également qualifié les récentes actions de Moscou de «crime de guerre grotesque».

Le Canada compte une importante diaspora ukrainienne et plusieurs personnes sont inquiètes pour leurs proches dans leur pays d’origine.

Pour sa part, la ministre Joly s’est entretenue avec l’ambassadrice du Canada en Ukraine, Larisa Galadza.

Sur les réseaux sociaux, elle a écrit: «L’équipe est en sécurité et l’ambassade offrira aussi longtemps que possible des services consulaires aux Canadiens à partir de Lviv. Si vous avez besoin d’aide en Ukraine, contactez-nous au [email protected]».

L’ancien premier ministre du Canada Stephen Harper a lui aussi publié un message sur Twitter. Il a d’abord écrit qu’il priait pour le peuple de l’Ukraine et a rappelé que le conflit était prévisible, car la guerre du président Poutine en Ukraine a débuté en 2014.

Il invite les pays membres de l’OTAN à respecter leurs engagements et affirme que le président russe et ses alliés doivent être traités comme les parias internationaux qu’ils ont choisi de devenir.

– Avec des informations de Frédéric Lacroix-Couture