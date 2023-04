Investissement dans la formation de mécaniciens pour les véhicules électriques

Le gouvernement québécois annonce un investissement de 7 millions $ pour former des mécaniciens et réparateurs de véhicules lourds électriques et hybrides, de plus en plus nombreux sur les routes.

Québec espère que cette nouvelle formation, d’une durée de 196 heures, «favorisera une meilleure adéquation entre les compétences de la main-d’œuvre et les besoins liés à la transition énergétique en cours».

Le gouvernement estime que 240 mécaniciens et réparateurs de véhicules lourds électriques et hybrides ainsi qu’une vingtaine de «maîtres-formateurs» seront formés grâce à ce programme.

La ministre de l’Emploi, Kateri Champagne Jourdain, a soutenu mardi que ce programme permettra «d’aider le Québec dans son virage vers une économie plus verte».

Le programme est financé par l’intermédiaire du Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre. Ce Fonds, qui permet de subventionner sur une base annuelle des projets liés au développement des compétences, est constitué en fait des montants versés par les employeurs qui n’ont pas investi l’équivalent de 1 % de leur masse salariale dans la formation de leur personnel.

La ministre Champagne Jourdain a fait l’annonce de ce programme chez Girardin Blue Bird, à Drummondville, qui distribue notamment des autobus scolaires électriques.