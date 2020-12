Investissement de 100 millions $ pour la sécurité alimentaire en temps de COVID-19

OTTAWA — Le gouvernement fédéral distribuera 30 millions $ aux communautés autochtones et environ 65 millions $ à des organismes locaux à travers le pays pour soutenir la sécurité alimentaire en temps de COVID-19.

La ministre de l’Agriculture, Marie-Claude Bibeau, a annoncé vendredi que Banques alimentaires Canada et le Club des petits déjeuners recevront chacun 18,5 millions $. De leur côté, les Centres communautaires d’alimentation du Canada, Second Harvest et l’Armée du Salut se verront tous octroyés presque 9 millions $.

Les 30 millions $ décernés à Services aux Autochtones Canada serviront à bonifier son fonds de soutien à la communauté pour améliorer l’accès à de la nourriture pour les Premières Nations, les Inuits et les Métis.

Le gouvernement fédéral avait initialement annoncé une aide de 100 millions $ pour le fonds d’urgence de sécurité alimentaire en octobre, qui avait déjà reçu un autre financement de 100 millions $ au printemps.

Selon le premier ministre Justin Trudeau, les banques alimentaires, les organismes locaux et les communautés autochtones pourront acheter et distribuer de la nourriture de façon sécuritaire grâce à ces fonds.

Un rapport de Statistiques Canada a dévoilé cette semaine que 14,6 pour cent des répondants à un sondage mené en mai avaient connu de l’insécurité alimentaire dans les 30 jours précédents.