IPÉ: consultation de la population sur l’avenir énergétique de la province

CHARLOTTETOWN — Le gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard lance une consultation auprès de la population sur l’avenir énergétique de la province.

Le Document de discussion sur le Plan énergétique, qui a été élaboré pour montrer l’état de l’énergie à l’Île-du-Prince-Édouard, donnera le coup d’envoi d’un processus de consultation publique.

Le ministre de l’Environnement, de l’Énergie et de l’Action climatique, Steven Myers, affirme que des changements importants doivent être apportés sur la façon dont l’énergie est produite à l’Île-du-Prince-Édouard et qu’il importe d’améliorer la résilience du réseau électrique à long terme.

Le ministre Myers signale que l’avis de la population aidera à concevoir un plan qui convienne à tous et qui permette l’atteinte d’objectifs en matière de carboneutralité. Présentement, l’énergie de l’Île-du-Prince-Édouard provient à plus de 63 % des combustibles fossiles tels que le gaz, le diesel et le mazout.

La population est donc invitée à faire part d’opinions par l’entremise d’un sondage en ligne à l’adresse www.princeedwardisland.ca/peienergyblueprint.

Des séances de discussion communautaires seront également organisées pour permettre au public de donner son avis, à des dates et lieux qui seront annoncés prochainement.