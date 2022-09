IPÉ: le premier ministre King dénonce un incident raciste dans la région Évangéline

CHARLOTTETOWN — Le premier ministre de l’Île-du-Prince-Édouard, Dennis King, dénonce un événement à caractère raciste qui serait survenu en fin de semaine dernière dans la région Évangéline.

La nature de l’événement n’est pas connue, mais il semble que deux personnes en aient été victimes lors du Festival acadien de la région Évangéline.

Dans un communiqué publié mercredi matin, le premier ministre King affirme qu’un acte de racisme et de haine a terni une fin de semaine de célébration de la diversité dans la province et du dynamisme de la communauté acadienne et francophone. Il a ajouté que cet acte répréhensible est profondément troublant et préoccupant et qu’il ne sera pas toléré.

Le premier ministre encourage toute personne ayant été témoin de l’événement ou ayant des informations sur ce qui s’est passé à contacter la Gendarmerie royale du Canada (GRC) pour l’aider dans son enquête.

Il souhaite aux victimes, à leurs amis, à leurs proches et à la communauté au sens large qui sont touchés par cet événement de se rétablir de cet événement traumatisant.

Pour sa part, la GRC dit être à la recherche de témoins et de renseignements concernant une agression survenue samedi vers 1h30 à l’extérieur du centre récréatif Évangéline. Lorsque les policiers sont arrivés sur les lieux, ils ont appris qu’il y avait eu une altercation impliquant au moins cinq personnes dans le stationnement.

Deux hommes ont été transportés à l’hôpital pour des blessures ne mettant pas leur vie en danger. Ils ont depuis reçu leur congé de l’hôpital.