IPÉ: une députée du Parti vert propose le droit de vote dès l’âge de 16 ans

CHARLOTTETOWN — Une députée du Parti vert de l’Île-du-Prince-Édouard a déposé à l’Assemblée législative de la province un projet de loi privé proposant de ramener de 18 à 16 ans l’âge légal pour voter.

La députée de Charlottetown-Victoria Park, Karla Bernard, prétend que les jeunes de 16 et de 17 ans sont prêts pour les responsabilités inhérentes au droit de vote.

Et s’ils ont déjà le droit de conduire un véhicule et de se joindre aux Forces armées, en plus d’être appelés à payer des taxes, ils devraient avoir le droit d’exprimer leurs préférences politiques, selon la députée Bernard.

Avant de faire son entrée à l’Assemblée législative après les élections provinciales d’avril 2019 à l’Île-du-Prince-Édouard, Karla Bernard a fait carrière pendant de nombreuses années dans le monde de l’Éducation. Elle est présentement critique de l’Opposition en matières d’Éducation et du Statut de la femme.