Isolement COVID et congés: des employés de soutien scolaire demandent plus d’équité

MONTRÉAL — C’est au tour d’employés de soutien scolaire de se plaindre de devoir puiser à même leur banque de congés de maladie lorsqu’ils sont tenus de s’isoler à cause de la COVID-19. Or, plusieurs d’entre eux ont un statut précaire et n’ont pas de banque de congés de maladie.

La FTQ, qui représente 15 000 employés de soutien scolaire par le biais de ses syndicats affiliés, dénonce la situation. Il s’agit par exemple d’éducatrices en services de garde en milieu scolaire, d’employés d’entretien et de travailleurs à l’administration.

La centrale syndicale déplore aussi le fait que la pratique varie d’un Centre de services scolaires à l’autre, depuis que le ministère de l’Éducation leur a transféré cette responsabilité.

En entrevue mercredi, le secrétaire général de la FTQ, Denis Bolduc, a reproché au ministre de l’Éducation sortant, Jean-François Roberge, d’avoir «refilé la patate chaude» aux Centres de services scolaires — avec les disparités qui s’ensuivent.

Il demande donc d’émettre une directive aux Centres de services scolaires afin que la politique soit la même partout: si un employé est contraint de s’isoler à cause de la COVID-19 et qu’il ne peut pas faire ses tâches en télétravail, qu’il soit rémunéré, comme c’était le cas au plus fort de la pandémie.