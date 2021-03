ISQ: 10 des 20 secteurs ont retrouvé, voire dépassé, leur niveau d’avant la pandémie

MONTRÉAL — À la fin de l’année 2020 au Québec, 10 des 20 secteurs économiques avaient retrouvé leur niveau de production d’avant la pandémie, voire un niveau plus élevé qu’avant, indique lundi l’Institut de la statistique du Québec.

La reprise économique était telle qu’en décembre 2020, le Produit intérieur brut du Québec avait atteint 98 % du niveau de février 2020, soit juste avant le début de la pandémie de la COVID-19.

Dans son étude, l’Institut de la statistique indique que certains secteurs ont dépassé leur niveau de production qui prévalait avant la pandémie, notamment celui de l’agriculture, foresterie, pêche et chasse, avec 110,4 % de ce qu’il était en février 2020, puis celui du commerce de détail, avec 106,4 %.

Celui des finances et assurances a aussi profité, de même que celui des soins de santé et assistance sociale.

À l’opposé, les deux secteurs les plus affectés, en décembre 2020, étaient ceux des arts, spectacles et loisirs, avec 51,1 % du niveau de février 2020 et l’hébergement et la restauration, avec 56,8 %.